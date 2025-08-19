Add DNA as a Preferred Source
Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

एंटरटेनमेंट

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, जानें आखिर क्या है पूरा माजरा...

जया पाण्डेय

Aug 19, 2025, 06:48 PM IST

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Dhurandhar Movie 

रणवीर सिंह की फिल्म की टीम को लद्दाख में चल रही शूटिंग के दौरान समस्या का सामना करना पड़ा. 100 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को संदिग्ध फ़ूड पॉइज़निंग के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभावित क्रू मेंबर्स रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर धुरंधर की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग के समय जब क्रू मेंबर खाना खाकर उठे ही थे कि वे अचानक बीमार पड़ गए. यह सब देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.  

खाना खाने से बीमार हुए क्रू मेंबर्स 

धुरंधर फिल्म के एक सीक्वेंस शूट के ब्रेक के दौरान केटरर ने लगभग 600 लोगों  को खाना परोसा जिसे खाने के बाद अचानक लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया. उन्हें सिरदर्द और उल्टी आने लगी और लगभग 120 लोग बीमार हो गए. बीमार लोगों को रविवार देर रात SNM अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में अचानक मरीजों की भीड़ उमड़ने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति को संभालने के लिए तुरंत और कर्मचारियों को तैनात किया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया. 

एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, 'हमने मरीजों की भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया. पुलिस ने भी भीड़भाड़ वाले आपातकालीन वार्ड को नियंत्रित करने और अफरा-तफरी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाया. यह फूड पॉइजनिंग का मामला है और जांच के लिए खाने का सैंपल ले लिया गया है. इलाज के बाद जिन मरीजों की हालत स्थिर है उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.'

'धुरंधर' फिल्म कब रिलीज होगी? 

इस फिल्म में बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां काम कर रही हैं. इस फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह हैं और संजय दत्त, आर.माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में हैं.  फिल्म की शूटिंग में अभी 50 दिन बाकी हैं. फिल्म को आदित्य धर डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसम्बर 2025 को रिलीज होगी.

