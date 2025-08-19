राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, विश्व मंच पर करेंगी भारत को रिप्रेजेंट

मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब दिया गया है. अब वह 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती नज़र आएंगी.

मनिका विश्वकर्मा का सपना आखिरकार पूरा हो गया.वह मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई हैं. इस साल के अंत में, वह थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस सौंदर्य प्रतियोगिता ने मनिका विश्वकर्मा की जिंदगी बदल दी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. अब दुनिया भर में उनकी तारीफ़ हो रही है.सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा हो रही है.

मनिका को ये ताज भारतीय समयानुसा 18 अगस्त की रात पहनाया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा प्रथम रनर-अप, हरियाणा की महक ढींगरा द्वितीय रनर-अप और अमीषी कौशिक तृतीय रनर-अप रहीं.

राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया. इस भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंहा ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया. जूरी सदस्यों में मिस यूनिवर्स इंडिया के मालिक निखिल आनंद, बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टाइलिस्ट एश्ले रोबेलो, प्रसिद्ध बॉलीवुड लेखक-निर्देशक फरहाद सामजी जैसे लोकप्रिय नाम शामिल थे.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma gets crowned as Miss Universe India 2025. She will represent India at the 74th Miss Universe pageant in Thailand later this year. pic.twitter.com/8EqmzFP2Of August 18, 2025

मनिका विश्वकर्मा कौन हैं?

मनिका मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं और अब दिल्ली में रहती हैं. उन्हें मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी पहनाया गया था और वे एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं. वर्तमान में वे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं. उन्होंने कम उम्र में ही उपलब्धियों का एक प्रेरणादायक संग्रह तैयार कर लिया है.

उनकी प्रतिभा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है—वे शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित हैं, चित्रकला में पारंगत हैं, और विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित बिम्सटेक सेवोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उन्हें ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया गया है.

अपनी कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, मनिका वकालत के प्रति भी गहरी रुचि रखती हैं. वह न्यूरोनोवा की संस्थापक हैं, जो न्यूरोडाइवर्जेंस पर बातचीत को नया रूप देने के लिए समर्पित एक मंच है.

जीतने के बाद क्या बोलीं मनिका विश्वकर्मा?

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद मनिका विश्वकर्मा बेहद खुश थीं और उन्होंने कहा, "मेरा सफ़र गंगानगर शहर से शुरू हुआ था. मैंने दिल्ली आकर इस सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी की. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया. यह सौंदर्य प्रतियोगिता एक खास दुनिया है, यहां हम एक अलग व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करते हैं. यह ज़िम्मेदारी एक साल के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर मेरे साथ रहेगी. उन्होंने सभी का धन्यवाद किया.



जूरी सदस्य उर्वशी रौतेला ने जताई खुशी

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की जूरी सदस्य के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद थीं. वह मनिका विश्वकर्मा की जीत से बेहद खुश थीं. उर्वशी ने कहा, "प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी. हमें बहुत खुशी है कि मनिका विजेता बनीं. अब वह मिस यूनिवर्स में हमें गर्व करने का मौका ज़रूर देंगी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.