15 सुंदरियों ने छोड़ा कंपटीशन, एशिया के 6 देशों पर बैन! मिस यूनिवर्स 2026 में आखिर क्या हुआ?

Miss Universe 2026 Controversy: मिस यूनिवर्स 2026 विवादों में घिर गई है. प्रतियोगिता से 15 देशों ने दूरी बना ली है, जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत 6 एशियाई देशों की भागीदारी पर रोक लगी है.

मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को प्यूर्टो रिको में होना है (Image- IG/missuupdates)

दुनिया की मशहूर ब्यूटी प्रतियोगिताओं में शामिल मिस यूनिवर्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस बार इसका 75वां संस्करण प्यूर्टो रिको में आयोजित किया जा रहा है. दुनियाभर की खूबसूरत प्रतिभागी मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम करने के लिए तैयार हैं. लेकिन इस बार यह प्रतियोगिता अपनी चमक-धमक और खूबसूरत चेहरों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में है.

फिनाले से पहले ही 15 देशों ने प्रतियोगिता से दूरी बना ली है. इनमें कुछ देशों की प्रतिभागियों को वीजा से जुड़ी दिक्कतें आई हैं, तो कुछ ने निजी वजहों से मुकाबले से हटने का फैसला किया है. इसके अलावा छह एशियाई देशों की भागीदारी पर फ्रेंचाइजी और कारोबारी विवादों के चलते असर पड़ा है.

मिस यूनिवर्स 2026 से बाहर होने वाले देश

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मिस यूनिवर्स 2026 से बाहर होने वाले 15 देशों की लिस्ट में नेपाल, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, रिपब्लिक ऑफ कांगो, मालदीव, मोरक्को, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और लाओस शामिल हैं.

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया ने क्यों छोड़ी प्रतियोगिता?

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया विक्टोरिया एमर्सन ने सोशल मीडिया के जरिए कंपटीशन से हटने का ऐलान किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इस फैसले के पीछे कई कारण हैं. हालांकि, उनके लिए सबसे जरूरी अपनी सोच, सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना था.

विक्टोरिया ने अपने मैसेज में मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता देने की बात कही. उनका मानना है कि इस प्रतियोगिता के सफर ने उन्हें खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया है. साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि जिंदगी में किन चीजों को अपनाना चाहिए और किनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

एक्सीडेंट के कारण बाहर हुईं मिस यूनिवर्स बुल्गारिया

मिस यूनिवर्स बुल्गारिया एना मारिया भी इस बार खिताब की दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगी. दरअसल, वह एक सड़क हादसे का शिकार हो गईं. इस दुर्घटना में उन्हें चोटें आईं, जिसके चलते उनके लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेना संभव नहीं है.

इस बारे में आयोजकों ने भी आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने साफ किया कि फिलहाल एना मारिया की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है. उनके पूरी तरह ठीक होने तक किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी. आयोजकों के मुताबिक, किसी भी प्रतियोगिता और खिताब से बढ़कर प्रतिभागी की सुरक्षा और हेल्थ है.

सेंट मार्टिन की सुंदरी ने भी लिया नाम वापस

मिस यूनिवर्स 2026 से बाहर होने वाली प्रतिभागियों में सेंट मार्टिन की मैडली मारियन का नाम भी शामिल है. उन्होंने निजी कारणों के चलते प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया है. मैडली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये जानकारी शेयर की.

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता से बाहर होना उनके लिए आसान नहीं था. वह इस मौके को लेकर काफी एक्साइटेड थीं और लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थीं. हालांकि, कुछ निजी परिस्थितियों के कारण उन्हें अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ रहा है.

इन 6 एशियाई देशों की भागीदारी पर विवाद

इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में छह एशियाई देशों की भागीदारी को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर और मलेशिया की प्रतियोगिता में भागीदारी प्रभावित हुई है. इसकी वजह फ्रेंचाइजी और कॉरपोरेट स्तर पर चल रहे विवाद बताए जा रहे हैं. इन विवादों के कारण इन देशों को इस बार प्रतियोगिता से बाहर रहना पड़ सकता है.

मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन के जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिजियम में आयोजित किया जाना है. 75वें संस्करण में इतनी बड़ी संख्या में देशों की भागीदारी प्रभावित होने से आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं.

भारत की ओर से कौन?

भारत की तरफ से 19 साल की काजिया मिस यूनिवर्स 2026 में हिस्सा लेंगी. वह केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली हैं. काजिया ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता जीतकर ये मौका हासिल किया था. अब भारतीय फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

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