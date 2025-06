न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य और डेमोक्रेटिक मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने मेयर पद के चुनाव के लिए अपने अभियान पर जोर देते हुए लोगों से वोट डालने की अपील की है और अपने वोट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड की थीम का सहारा लिया है. उन्होंने इस दौरान हिंदी में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो कि खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ममदानी, जो न्यूयॉर्क शहर के पहले साउथ एशियाई मेयर बन सकते हैं. उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और किशोर कुमार की सिनेमाई विरासत को याद करते हुए दूसरे उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को चैलेंज किया है. उन्होंने ये चैलेंज करते हुए एक वीडियो के जरिए मैसेज दिया.हालांकि यह एक दम सही भी बैठ रहा है क्योंकि वह फेमस भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं, जिन्होंने मानसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी इंटरनेशनल फिल्मों का डायरेक्शन किया है.

वीडियो की शुरुआत ममदानी कहते हैं, '' भाइयों और बहनों इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और च्वाइस मेरे और एंड्रयू कुओमो के बीच में है. अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं, तो ये है जो एंड्रयू कुओमो ऑफर कर रहा है. इसके बाद 1975 की फिल्म दीवार का एक सीन होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन, जो विजय के रोल में दिखे थे. इस सीन में अमिताभ अपने भाई रवि यानी कि शशि कपूर से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें वह कहते हैं '' आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है. तुम्हारे पास क्या है. जिसके बाद ममदानी स्क्रीन पर दिखते हैं और शाहरुख खान के अंदाज में बाहें फैलाते हैं और कहते हैं, '' आप( मेरे पास आप हैं)

Billionaires ke paas already sab kuchh hai. Ab, aapka time aageya.



Billionaires already have everything. Now, your time has come. pic.twitter.com/bJcgxzt37S