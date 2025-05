Met Gala 2025: फैशन और ग्लैमर की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित आयोजन, मेट गाला 2025 इस साल भारतीय सितारों की शानदार मौजूदगी की वजह से खास चर्चा में रहा. हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टिट्यूट के लिए फंड जुटाने के लिए आयोजित होने वाला यह इवेंट अब केवल एक फैशन शो नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है. इस बार के मेट गाला की थीम थी ‘Superfine: Tailoring Black Styles’, जिसमें ब्लैक फैशन स्टाइल्स और उनकी सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा गया. इस खास शाम में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा, पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और खूबसूरत अदाकारा कियारा आडवाणी समेत कई भारतीय चेहरे अपने लाजवाब अंदाज में नजर आए और दुनियाभर के कैमरों का फोकस बन गए.

मेट गाला 2025 की सबसे खास झलक उस वक्त देखने को मिली जब शाहरुख खान पहली बार इस भव्य रेड कारपेट पर अपने रॉयल अंदाज में नजर आए. किंग खान ने सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए गए ऑल-ब्लैक आउटफिट को चुना, जिसमें उनकी पर्सनालिटी और भी निखरकर सामने आई. उनके पहनावे में गोल्डन स्टेटमेंट ज्वेलरी और 'K' अक्षर का शानदार नेकलेस शामिल था, जो उनकी पहचान का प्रतीक बन गया.सोशल मीडिया पर उनका लुक वायरल हो गया और फैन्स ने उन्हें 'मेट गाला का किंग' कहकर सम्मानित कियाशाहरुख ने जैसे ही अपना सिग्नेचर पोज दिया, सोशल मीडिया पर उनका लुक वायरल हो गया और फैन्स ने उन्हें 'मेट गाला का किंग' कहकर सम्मानित किया.

Royalty has arrived! 🫶🏻👑 #ShahRukhKhan makes a historic debut at the #METGala with #Sabyasachi #Trending #METGala2025 pic.twitter.com/PqDzh1bcRG

प्रियंका चोपड़ा इस साल भी अपने पति निक जोनस के साथ मेट गाला में नजर आईं. दोनों ने कोऑर्डिनेटेड ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स में एंट्री ली, जिसमें क्लास और ग्लैमर दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला. प्रियंका का लुक पुराने हॉलीवुड फिल्मों की नायिकाओं से प्रेरित था, जिसमें उनकी ड्रेसिंग, हेयरस्टाइल और एक्सप्रेशन सभी कुछ बेहद स्टाइलिश और रॉयल लगे. निक और प्रियंका की जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया कि वे फैशन के फील्ड में भी पावर कपल हैं.

Nick Jonas and #PriyankaChopra Jonas take the carpet at the #MetGala 2025. pic.twitter.com/ne7AzpAnD6

अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की, जिन्होंने मेट गाला में शिरकत की और आते ही सुर्खियों में छा गए. दिलजीत ने ऐसा लुक कैरी किया जिसे देख हर कोई दंग रह गया. उन्होंने एक राजकुमार की तरह खुद को स्टाइल किया था. ट्रेडिशनल टच के साथ मॉडर्न एलिमेंट्स का परफेक्ट मिश्रण. उनकी शेरवानी जैसी जैकेट, पारंपरिक पगड़ी, और गोल्डन एक्सेसरीज ने उन्हें एक देसी प्रिंस बना दिया. यह लुक न सिर्फ उन पर सूट कर रहा था, बल्कि मेट गाला की इंटरनेशनल ऑडियंस को भारतीय शाही अंदाज से रूबरू भी करवा रहा था. दिलजीत के आत्मविश्वास भरे एक्सप्रेशन और उनके स्वैग ने फैशन एक्सपर्ट्स से भी तारीफें बटोरीं.

कियारा आडवाणी भी मेट गाला 2025 की ग्लैमरस रात में अपने खास लुक के लिए चर्चा में रहीं. उन्होंने मॉडर्न सिलुएट में तैयार किया गया आउटफिट पहना, जिसमें ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी और ग्लोबल कट्स का शानदार मेल था. उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस पूरी तरह इंटरनेशनल रेड कारपेट के लायक था और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बॉलीवुड की स्टार हैं, बल्कि ग्लोबल फैशन आइकन बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं.

You did great, MAMA. ♥️#KiaraAdvani’s iconic MET Gala debut also marked her as the first Indian actress to walk the carpet with a baby bump.#Trending pic.twitter.com/OJs8Zk4UUE