मनोज जोशी और उपासना सिंह की फिल्म ‘गोदान’ दिल में उठाएगी इमोशनल तूफान, मूवी का पोस्टर हुआ लॉन्च

भारतीय संस्कृति और आस्था में गाय का अद्वितीय महत्व हमेशा रहा है और अब इसी भावनात्मक धारा को बड़े परदे पर उतारने आ रही है मनोज जोशी और उपासना सिंह की नई फिल्म ‘गोदान’.

फिल्म गोदान जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी और इसकी तारीख आने वाले हफ़्तों में घोषित होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म न सिर्फ धार्मिक दर्शकों बल्कि युवाओं और परिवारों को भी जोड़ने में सफल होगी.

भारतीय संस्कृति और आस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है और अब इसी भावनात्मक धारा को परदे पर उतारने आ रही है फिल्म गोदान. 3 अक्टूबर को दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह (से.नि.)ने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया.

क्या है फिल्म की कहानी

गोदान की कहानी एक नायक और उसकी बछिया की भावनात्मक यात्रा के इर्द-गिर्द बुनी गई है. यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व को सामने लाती है बल्कि गाय के *वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं* पर भी प्रकाश डालती है.

फिल्म में मनोज जोशी और उपासना सिंह की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को लुभाने वाली है. इनके साथ साहिल आनंद, सहर्ष शुक्ला और बाबा सत्यनारायण मोर्य भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

इस फिल्म का निर्माण मेरठ के समाजसेवी एवं फिल्म निर्माता विनोद कुमार चौधरी ने किया है जबकि निर्देशन अमित प्रजापति ने संभाला है. यह फिल्म दीनदयाल गोशाला समिति, फरह (मथुरा) की प्रस्तुति है और इसका प्रोडक्शन कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन LLP के बैनर तले हुआ है.

निर्माता *विनोद कुमार चौधरी (मेरठ) ने इस मौके पर बताया कि “गोदान सिर्फ़ एक फिल्म नहीं है, यह हमारी संस्कृति और मानवता व प्रकृति के बीच के पवित्र बंधन को श्रद्धांजलि है. हमारा प्रयास है कि यह फिल्म सभी आयु वर्ग के दर्शकों को भावनात्मक और शिक्षाप्रद अनुभव दे.”

पोस्टर लॉन्च के मौके पर मौजूद लोगों ने फिल्म की अवधारणा और संदेश की जमकर सराहना की. उपस्थित दर्शकों का मानना है कि यह फिल्म न केवल धार्मिक भावनाओं को छुएगी बल्कि समाज में गाय के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेगी.

