Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

Dadasaheb Phalke Award 2023: केंद्र सरकार ने दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 के लिए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के नाम की घोषणा की है.

दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड (Dadasaheb Phalke Award 2023) भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो उन लोगों को दिया जाता है. जिन्होंने भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट काम किया. भारत सरकार इस साल इस अवॉर्ड को मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को देने जा रही है. सरकार ने दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 के लिए मोहनलाल के नाम की घोषणा की है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्री मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा.'

मोहनलाल की शानदार फिल्मी सफर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है! भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को सम्मानित किया जा रहा है.'

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह दिया जाएगा अवॉर्ड

उनकी बेजोड़ प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और अथक मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्ण मानक स्थापित किया है. यह पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा.

On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.



Mohanlal’s remarkable cinematic journey inspires generations! 🌟



The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025

इस फिल्म से किया डेब्यू

मोहनलाल ने फिल्म 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' से डेब्यू किया था. यह फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी. मोहनलाल ने अपने करियर में 400 से अधिक फिल्में की हैं.

एक साल में दीं 25 सुपरहिट

मोहनलाल ने एक साल में 34 फिल्में की हैं. जिनमें से 25 सुपरहिट रहीं. उनके इस रिकॉर्ड को आजतक कोई नहीं तोड़ पाया. मोहनलाल ने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और थ्रिलर जैसी विभिन्न शैलियों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. मोहनलाल को 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण अवॉर्ड मिल चुके हैं.

