सैयारा' को टक्कर देने आई ये फिल्म, मिली IMDb की 9.9 रेटिंग, आपने देखी क्या?

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सैयारा का राज चल रहा है. फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ये बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल दिखा रही है. इसी दौरान एक और फिल्म ने थिएटर्स में दस्तक दी है जिसने भले ही सैयारा को कमाई के मामले में पीछे नहीं छोड़ा हो पर इस मूवी की हर कोई तरीफ कर रहा है. हम बात कर रहे हैं फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' की जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने लोगों को अनोखे सिनेमाई अनुभव का एहसास कराया है. ऐसे में इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है.

महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले भी काफी चर्चा बटोरी. इसके ग्रैंड विजुअल और दमदार कहानी ने लोगों को काफी इंप्रेस किया. कुछ समय पहले ही मेकर्स ने 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की ऐतिहासिक घोषणा की थी जिसमें का पहला पार्ट महावतार नरसिम्हा रिलीज हुई है. फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग बच्चों को ये फिल्म दिखाने का अनुरोध कर रहे हैं.

यहां देखें कुछ ट्वीट:

Once in a while you get to see certain Visual Brilliance and Masterpieces embedded into a 2 and a half hour movie.

Just saw #MahavatarNarsimha in Theaters and It was just beautiful beyond words and engaging like none other. Every Frame blew my mind away.

It takes you on a… pic.twitter.com/wX2Ud0cTEP