मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा ने महाकुंभ 2025 में खूब सुर्खियां बटोरी. आई वो माला बेचने थी पर एक वीडियो ने उसे ऐसा वायरल किया कि वो इंटरनेट पर छा गई. कुंंभ में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी जिससे परेशान होकर मोनालिसा अपने घर वापस चली गई थी. वहीं अब मोनालिसा के फिल्मों में आने की खबर सामने आई है. जी हां, माला बेचने वाली ये साधारण लड़की अब फिल्म में नजर आएगी.

मोनालिसा को लेकर खबर है कि वो एक फिल्म में नजर आने वाली है. इसका नाम 'द डायरी ऑफ मणिपुर' बताया जा रहा है. इस फिल्म को राइटर-डायरेक्टर सनोज मिश्रा बना रहे हैं और उन्होंने वायरल गर्ल को साइन कर लिया है. सनोज इससे पहले 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' फिल्म बना चुके हैं. खास बात ये है कि मोनालिसा के साथ इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी डेब्यू करने जा रहे हैं.

मोनालिसा के साथ वीडिया शेयर कर सनोज ने लिखा 'अमीरों और बड़े घरों की नंगी लुच्ची शराब गांजा पीने वाली लड़कियों के बजाय मैंने अपनी फिल्म के लिए एक गरीब और संस्कारी लड़की को चुना है अपनी फिल्म के लिए.'

I saw that in last few days, a girl was selling rudraksh in Kumbh Mahaparva, her video is very viral due to the beauty of her eyes, I thought that instead of Bollywood's dirt, I give this poor girl in my next film ...? What is your opinion ....? pic.twitter.com/aD7cfmu7cU