Maatrubhumi Trailer: '₹1000 करोड़ कमाएगी सलमान की मातृभूमि...', किंग पर भारी पड़ा ट्रेलर, क्या कहते हैं फैंस?

एक फैन ने कहा कि सलमान खान की फिल्म फ्लॉप होकर भी इतना कमा लेती है कि इन्वेस्टर्स को फायदा ही होता है.

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को रिलीज हो गया. फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और प्रोडक्शन 'सलमान खान फिल्म्स' के बैनर तले हुआ है. 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी. ट्रेलर को लेकर फैंस के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोग सलमान खान के एक्शन और उनके आर्मी लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे तो कुछ ने इसकी शाहरुख की अपकमिंग मूवी किंग के ट्रेलर से तुलना कर दी है. किंग 24 दिसंबर को रिलीज होनी है.

पहले हफ्ते में ही 500 करोड़ कमा लेगी मातृभूमि

कई फैंस का यहां तक कहना है कि फिल्म 500 करोड़ या बजट से डबल कमाएगी. फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है. एक फैन ने कहा कि ट्रेलर तो एक नंबर है. सलमान खान के तो नाम से ही लोग फिल्म देखते हैं. उनको सैल्यूट है, उनके नाम से ही फिल्म चलती है.

उन्होंने कहा कि सलमान भाई की जब मूवी आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, मूवी खुद जवाब दे देती है. सलमान खान का आर्मी ऑफिसर में लुक भी फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा कि भाईजान तो हर रोल में अच्छे लगते हैं. एक फैन ने कहा कि फिल्म 200 करोड़ रुपये तो पहले दिन में ही कमा लेगी. 500 करोड़ रुपये पहले हफ्ते की कमाई मानकर चलो.

1000 करोड़ रुपये कमाएगी फिल्म

चित्रांगदा सिंह और सलमान खान की जोड़ी भी फैंस को अच्छी लग रही है. पहली बार दोनों साथ आए हैं. एक फैन ने कहा कि सलमान खान की फिल्म फ्लॉप होकर भी इतना कमा लेती है कि इन्वेस्टर्स को फायदा ही होता है. मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा. मैं ट्रेलर को 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा. एक और फैन ने कहा कि 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपये कमाएगी मातृभूमि फिल्म. 100 करोड़ रुपये तो मैं ही कमवा दूंगा, इतने टिकट बुक करूंगा.

सलमान खान को जवान के लुक में देखकर एक फैन ने कहा कि फाइनली भाईजान ने कोई ऐसी मूवी की जिसमें वह आर्मी मैन का रोल निभा रहे हैं. इतने समय के बाद हमें सलमान खान की ऐसी कोई एक्शन मूवी देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग लगा है.

एक और फैन ने कहा कि काफी समय से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार था. आर्मी ऑफिसर के लुक में सलमान खान काफी अच्छे लगे हैं और उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है. फिल्म थोड़ी इमोश्नल भी है क्योंकि यह इंडिया-चाइना वॉर पर है. गाने भी अच्छे लग रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि फिल्म जल्दी रिलीज कर दें. पहले फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था नाम फिर मातृभूमि हुआ, अब तो रिलीज कर दो फिल्म सलमान खान और अपना दौर वापस लाओ. मैं ट्रेलर को 5 में से 4 रेटिंग दूंगा.'

शाहरुख खान की फिल्म किंग का ट्रेलर पड़ा भारी

एक फैन ने कहा कि उन्हें मातृभूमि का ट्रेलर कुछ खास नहीं लगा है और शाहरुख खान की किंग से कंपेयर करेंगे तो उसका ट्रेलर ज्यादा अच्छा है. उन्होंने कहा, 'मेरी प्राथमिकता किंग है, मैं पहले किंग देखूंगा. मैंने पहले भी सलमान खान की फिल्में देखी हैं, और उन्हें देखकर मुझे निराशा ही हुई है. सलमान खान अच्छे एक्टर हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से उनका काम अच्छा नहीं लग रहा है.'

एक फैन ने कहा कि टीजर ने निराश किया था, लेकिन ट्रेलर में भाईजान ने ऑरा दिखा दिया. कमाल का वीएफएक्स है, जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी है, बहुत कमाल का है, मतलब देर हुई है तो कुछ बढ़िया बना है. मतलब अबकी बार तो फिल्म गया. उन्होंने कहा कि फिल्म में इतने कट लगे हैं, फिल्म रिलीज हो रही है, वही बड़ी बात है. भाईजान के फैन तो देखने जाएंगे और कम से कम प्रोफिट में तो फिल्म रहेगी. भाई के नाम से ही ब्लॉकबस्टर है, फिल्म बजट से डबल कमाएगी.



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