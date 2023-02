Four More Shots Please की एक्ट्रेस Maanvi Gagroo ने कॉमेडियन कुमार वरुण के साथ की सगाई, शेयर की खूबसूरत फोटो

Maanvi Gagroo Engagement

डीएनए हिंदी: फोर मोर शॉट्स प्लीज (Four More Shots Please), उजड़ा चमन (Ujda Chaman) और टीवीएफ ट्रिपलिंग (TVF Tripling) जैसी कई वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुकी मानवी गगरू (Maanvi Gagroo) ने कॉमेडियन कुमार वरुण (Comedian Kumar Varun) के साथ सगाई कर ली है. एक्ट्रेस ने वैलेंटाइन के मौके पर अपने मंजेतर (Maanvi Gagroo engaged) को विश करते हुए फोटो शेयर की है. उनकी इस फोटो पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं.

मानवी गगरू कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं. उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ होती है. एक्ट्रेस ने कम समय में अपना नाम कमा लिया है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर कुमार वरुण को वैलेंटाइन विश किया और फोटो में टैग किया. उनके पोस्ट कर एक्टर विक्रांत मेसी, फिल्ममेकर गुनीत मोंगा सहित कई सेलेब्स ने कमेंट किया है. फैंस भी उनकी फोटो पर जमकर प्यार लुटा रहे और उन्हें बधाई दे रहे हैं.

कौन हैं कुमार वरुण

कॉमेडियन कुमार वरुण ने बायोटेक की पढ़ाई की है पर वो आज एक कॉमेडियन और लेखक हैं. उन्होंने कॉमेडी कलेक्टिव एआईबी (ऑल इंडिया बकचोद) के साथ उनके कॉमेडी स्केच में काम किया है और जाकिर खान के साथ प्राइम वीडियो की वेब सीरीज़ 'चाचा विधायक है हमारे' में भी दिखाई दिए थे. वह 'क्विज़िंग विद द कॉमेडियन' नाम के एक क्विज शो भी होस्ट करते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान काफी फेमस हुआ था.

