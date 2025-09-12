मोहब्बत और प्यार की तलाश की इमोशनल कहानी है 'लव इन वियतनाम', जानें 'मैडोना इन ए फर कोट' नॉवेल पर बेस्ड ये मूवी क्यों देंखें

बॉलीवुड अक्सर हमें रोमांटिक कहानियां देता है, लेकिन कुछ फिल्में दिल को सिर्फ़ छूती नहीं बल्कि उसमें बस जाती हैं. राहत शाह काज़मी द्वारा निर्देशित 'लव इन वियतनाम' ऐसी ही एक फ़िल्म है जो मोहब्बत, तलाश और यादों को बहुत संवेदनशील तरीके से दर्शकों के सामने लाती है.

लव इन वियतनाम आज 12 सितंबर को रिलीज हो गई. फिल्म छोटे बजट की फिल्म है. यह फिल्म 25 से 30 करोड़ के बजट में बन कर तैयार हुई है. अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की फिल्म लव इन वियतनाम तुर्की की एक उपन्यास मैडोना इन ए फर कोट (Madonna in a Fur Coat) पर आधारित है. फिल्म लव इन वियतनाम की कहानी भी रोमांटिक कहानी है.

इस कहानी की शुरुआत हमें बचपन की मासूमियत में ले जाती है. मानव (शांतनु माहेश्वरी) और सिम्मी (अवनीत कौर) का रिश्ता उस मोहल्ले की याद दिलाता है, जहाँ दोस्ती धीरे-धीरे मोहब्बत में बदल जाती है. लेकिन किस्मत की करवट उन्हें जुदा कर देती है. मानव को अपने ताऊजी (राज बब्बर) के साथ पढ़ाई के लिए वियतनाम जाना पड़ता है.

वहां उसकी नज़र लिन (कहंगन) की तस्वीर पर पड़ती है और वहीं से कहानी में नया मोड़ आता है. सवाल उठता है कि क्या लिन हक़ीक़त है या सिर्फ़ एक ख्वाब? यही तलाश फ़िल्म की जान बन जाती है.

राहत शाह काज़मी का निर्देशन इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ताक़त है. उन्होंने सिर्फ़ एक तुर्किश नावेल को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उसे इंडो-वियतनामी रंग देकर एक नया सिनेमाई अनुभव बना दिया. कृतिका रामपाल के साथ उनकी लेखनी इस बात का सबूत है कि जब कहानी को सच्चाई से लिखा जाए, तो वह हर संस्कृति में अपनी जगह बना सकती है.

एक्टर्स जिन्होंने दिल-दिमाग में बना ली जगह

शांतनु माहेश्वरी ने मानव को जिस ईमानदारी से जिया है, वह तारीफ़ के क़ाबिल है. उनके चेहरे के हावभाव और भावनाओं की बारीकी दर्शक को तुरंत जोड़ देती है.अवनीत कौर ने दूसरे हाफ़ को संभाला है. उनका सहज और नेचुरल अभिनय दर्शकों को भावुक कर देता है.कहंगन स्क्रीन पर आते ही वियतनाम की आत्मा को जीवंत कर देती हैं.

फ़रीदा जलाल, राज बब्बर और गुलशन ग्रोवर जैसे वरिष्ठ कलाकारों की मौजूदगी ने फ़िल्म को और गहराई दे दी है.

फ़िल्म का संगीत इसकी आत्मा है तो सिनेमेटोग्राफी जान

शादी के गीत आई एम रेडी से लेकर पहली नजर हर दिल और बड़े दिन हुए एक सुकून जैसे गाने फिल्म में जान डालते हैं. सिनेमेटोग्राफी कमाल की है. वियतनाम की झीलें, गलियाँ और प्राकृतिक नज़ारे पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं. एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन म्यूज़िक और विज़ुअल्स उस कमी को छुपा लेते हैं.

क्यों देखें यह फ़िल्म

* दिल छू लेने वाली कहानी

* भारतीय और वियतनामी संस्कृति का संगम

* शानदार संगीत और सिनेमेटोग्राफी

* सच्चे अभिनय से भरी परफॉर्मेंस

निष्कर्ष

लव इन वियतनाम सिर्फ़ एक रोमांटिक फ़िल्म नहीं है, बल्कि यह उस तलाश की कहानी है जिसमें मोहब्बत, बिछड़न और यादों की गहराई है. यह फ़िल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि मोहब्बत का असली मतलब क्या सिर्फ़ पाना है या फिर छोड़ देना भी उसका हिस्सा है. फिल्म को 4 की रेटिंग दी जा रही है. लव इन वियतनाम को 1-2 करोड़ की ओपनिंग मिलने की उम्मीद है.

