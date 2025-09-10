Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

Kurukshetra Web Series Release Date: 'कुरुक्षेत्र' वेब सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफिलिक्स पर रिलीज होगी. यह दो भागों में आएगी. प्रत्येक भाग में 9 एपिसोड होंगे.

महाभारत (Mahabharat) पर फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब इस महाकाव्य पर वेब सीरीज आ रही है. OTT पर पहली बार महाभारत का युद्ध देखने को मिलेगा. नेटफ्लिक्स पर 'कुरुक्षेत्र' (Kurukshetra Web Series) वेब सीरीज रिलीज हो रही है. इसका प्रोमो आ गया है. मेकर्स की तरफ से इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है.

इस वेब सीरीज के नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध को दर्शाया जाएगा. मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि फिल्मों की तरह इस सीरीज को भी फैंस का भरपूर समर्थन मिलेगा.

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा, "कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स इंडिया का पहला पौराणिक एनीमे है और महाभारत पर एक सच्चा नया दृष्टिकोण है. यह उन सभी चीजों को एकसाथ लाता है, जिसमें हम महाभारत युद्ध के बारे में बेहतरीन कहानी की तलाश करते हैं.

यह भी पढ़ें- अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

महाभारत हमेशा एक महाकाव्य से कहीं बढ़कर रहा है. यह हमारी पसंद और दुविधाओं का आईना है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था. OTT स्ट्रीमिंग दिग्गज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'शंखनाद के साथ आरंभ होगा धर्म और अधर्म का महायुद्ध.'

Shankhnaad ke sath arambh hoga dharm aur adharm ka mahayudh ⚔🔥

Watch Kurukshetra, out 10 October, only on Netflix.#KurukshetraOnNetflix pic.twitter.com/z4shkPyu1g — Netflix India (@NetflixIndia) September 10, 2025

Kurukshetra वेब सीरीज कब रिलीज होगी?

Kurukshetra वेब सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफिलिक्स पर रिलीज होगी. यह दो भागों में रिलीज होगी. जिनमें प्रत्येक में 9 एपिसोड होंगे. अनु सिक्का द्वारा परिकल्पित और जीवंत कुरुक्षेत्र एक टिपिंग पॉइंट प्रोडक्शन है, जिसके निर्माता आलोक जैन, अनु सिक्का और अजीत अंधारे हैं. श्रृंखला उजान गांगुली द्वारा लिखित और निर्देशित है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.