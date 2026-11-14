'क्या सीधे स्वर्ग से ही कास्ट कर लिया?', रणबीर-यश को छोड़ थाईलैंड के फैंस के दिलों पर राज कर रहा 'रामायण' का ये एक्टर

Kunal Kapoor Thailand Fans: फिल्म 'रामायण' में देवराज इंद्र का किरदार निभाने वाले कुणाल कपूर इन दिनों थाईलैंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

थाईलैंड में छाया 'रामायण' के देवराज इंद्र कुणाल कपूर का जादू ( (Image Credit: instagram/ kunalkkapoor)

Kunal Kapoor Thailand Fans: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' (5 नवंबर 2026) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ के सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. रामायण बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

भारत से हजारों किलोमीटर दूर थाईलैंड में देवराज इंद्र का किरदार निभा रहे एक्टर कुणाल कपूर की जमकर चर्चा हो रही है. थाईलैंड के लोग उनके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हो गए हैं. थाईलैंड के कुछ लोग उनके फेस कट की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ शाही अंदाज देखकर ही उनके दीवाने हो गए हैं.

इंद्र सच में बहुत हैंडसम हैं: थाई यूजर

थाईलैंड के कई सोशल मीडिया यूजर्स कुणाल कपूर की फोटो और फिल्म के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- मुझे कभी समझ नहीं आया कि 'फ्रा लो' को इतनी हाइप क्यों मिली. क्या इंद्र सच में इतने हैंडसम और कूल होते हैं? फिर मैंने रामायण देखी, इंद्र तो सच में बहुत हैंडसम हैं! उन्हें कहां से ढूंढ कर लाए हैं? या फिर सीधे स्वर्ग से ही कास्ट कर लिया? इंद्र सच में बहुत हैंडसम हैं!.



कुणाल को थाईलैंड बुला रहे फैंस

कुणाल कपूर के लिए थाईलैंड के फैंस की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि कई यूजर्स उनके सोशल मीडिया अकाउंट, खासकर इंस्टाग्राम पर जाकर कमेंट कर रहे हैं और उन्हें थाईलैंड आने का इनविटेशन दे रहे हैं. फैंस फिल्म से कुणाल कपूर के स्क्रीनशॉट शेयर कर उन्हें टैग कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा- थाईलैंड के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. कृपया थाईलैंड आइए. मैं आपसे मिलना चाहता हूं. एक्टर ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- थाईलैंड से मुझे बहुत प्यार है. मेरी बहन का परिवार वहां रहता है. यह मेरे लिए दूसरे घर जैसा है.



चांद की तरह चमकता चेहरा

एक अन्य यूजर ने लिखा- मिल गए वो, सुनहरी स्किन वाले. इनकी खूबसूरती बिल्कुल देवराज इंद्र जैसी है, मानो स्वर्ग से धरती पर उतरे हों. इनका चेहरा चांद की तरह चमकता है और ये स्वर्ग की धरती से भी ऊपर, बाकी सभी पुरुषों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं.



फिल्म में कुणाल के तीनों सीन रहे खास

फिल्म में उनके तीन ही सीन आए हैं. सबसे पहले वो असुर राजा सुमाली को युद्ध में धूल चटाते दिखते हैं. दूसरे सीन में ब्रह्मा जी से वरदान पा चुके रावण के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ता है. एक लंबे सीन में वो भगवान विष्णु से धरती पर अवतार लेकर रावण का अंत करने की प्रार्थना करते हैं. उड़ने वाले सफेद हाथी ऐरावत पर कुणाल की ग्रैंड एंट्री कमाल की है.

कब आएगा 'रामायण' का दूसरा भाग?

'रामायण' फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में शामिल हैं. फिल्म दो भागों में रिलीज की जाएगी. इसका दूसरा भाग 2028 दिवाली के मौके पर आएगा. इसका फैंस अब इंतजार कर रहे हैं.