Kesari Chapter 2 Review: अक्षय कुमार और आर माधवन की केसरी चैप्टर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने मूवी का रिव्यू शेयर किया है. सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी मूवी केसरी चैप्टर 2 सिनेमाघरों में आज, यानी की शुक्रवार, 18 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है. अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामाआर केसरी चैप्टर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रिव्यू दिया है. वहीं इंटरनेट यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है. फिर में आर माधवन और अनन्या पांडे ने भी अहम भूमिका मिभाई है. जहां कुछ फैंस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों में फिल्म को देखने का उत्साह नजर आ रहा है.

लोगों ने दिया रिएक्शन

अक्षय कुमार की मूवी केसरी 2 देखने के लिए फैंस बेताब थे. कई लोगों ने फिल्म की एडवांस बुकिंग कर ली थी. जानकारी के अनुसार, इसने अब तक 4000 से अधिक टिकट बेचे हैं और एडवांस बुकिंग में 12 लाख रुपये से अधिक की कमाई की है. आपको बता दें कि केसरी चैप्टर 2 का पहला रिव्यू शानदार लग रहा है. दर्शक इसे पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए मास्टरपीस बता रहे हैं. कुछ ने तो यहां तक ​​कहा है कि अक्षय अपने अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, हमारा खिलाड़ी वापस आ गया है. सुपरस्टार अक्षय कुमार ने #केसरीचैप्टर2 में सी. शंकरन नायर के रूप में दमदार एक्टिंग की है. क्रिटिक्स इसे उनका बेहतरीन काम बता रहे हैं. इस एंटरटेनिंग कोर्टरूम ड्रामा मास्टरपीस को देखना न भूलें.

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सीन्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स, उन्हें नेशनल अवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए.'

