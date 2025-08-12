KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

KBC Season 17: मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन शुरू हो चुका है. इसके प्रोमो का वीडियो सामने आने पर दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिला. प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन का डलब रोल देखने को मिला है.

Kaun Banega Crorepati Season 17: सोनी टीवी के मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति ने 17वें सीजन के साथ शानदार वापसी की है. इस बार शो की शुरुआत में ही दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला, शो के प्रोमो वीडियो में डबल अमिताभ बच्चन दिखाई दिए हैं. नया प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है और फैन्स इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

क्या है प्रोमो में "डबल अमिताभ" का पूरा माजरा?

KBC 17 के प्रोमो में इस बार दो अलग-अलग अंदाज के अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं. एक तरफ हैं जनरेशन X से जुड़े अमिताभ, जो रिहर्सल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हैं जनरेशन Z के स्टाइल में बने अमिताभ, जो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि “आज के जमाने में शो को भी बदलना चाहिए" इस पर पुराने अंदाज वाले अमिताभ बेबाकी से जवाब देते हैं. “चाहे जनरेशन X हो या जनरेशन Z, शो की भाषा और नियम नहीं बदलेंगे, क्योंकि यही इसकी पहचान है.”

मेकर्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा “GEN-X से शुरू हुआ यह सफर अब GEN-Z तक पहुंच चुका है. क्या आप तैयार हैं नए जमाने में भी उसी मसालेदार KBC के लिए?” शो की शुरुआत और टाइमिंग की बात करें तो "KBC सीजन 17 की शुरुआत 11 अगस्त 2025 को रात 9 बजे सोनी टीवी पर हो चुकी है.पहले ही एपिसोड से शो ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. दर्शक रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर केबीसी का सीजन 17 देख सकते हैं.

KBC 17 की नई थीम - ‘जहां अक्ल है, वहां अकड़ है’

इस सीजन की थीम है, “जहां अक्ल है, वहां अकड़ है”. इसका मतलब है कि अगर आपके पास समझदारी और ज्ञान है, तो आत्मविश्वास के साथ आप अपनी अलग पहचान बना सकते है. मेकर्स ने थीम और प्रोमो दोनों को इस बार जनरेशन X और जनरेशन Z के मेल से तैयार किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

