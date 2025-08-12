Twitter
RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

एंटरटेनमेंट

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

KBC Season 17: मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन शुरू हो चुका है. इसके प्रोमो का वीडियो सामने आने पर दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिला. प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन का डलब रोल देखने को मिला है.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 12, 2025, 12:23 PM IST

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

KBC 17

Kaun Banega Crorepati Season 17: सोनी टीवी के मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति ने 17वें सीजन के साथ शानदार वापसी की है. इस बार शो की शुरुआत में ही दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला, शो के प्रोमो वीडियो में डबल अमिताभ बच्चन दिखाई दिए हैं. नया प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है और फैन्स इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

क्या है प्रोमो में "डबल अमिताभ" का  पूरा माजरा?

KBC 17 के प्रोमो में इस बार दो अलग-अलग अंदाज के अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं. एक तरफ हैं जनरेशन X से जुड़े अमिताभ, जो रिहर्सल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हैं जनरेशन Z के स्टाइल में बने अमिताभ, जो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि “आज के जमाने में शो को भी बदलना चाहिए" इस पर पुराने अंदाज वाले अमिताभ बेबाकी से जवाब देते हैं. “चाहे जनरेशन X हो या जनरेशन Z, शो की भाषा और नियम नहीं बदलेंगे, क्योंकि यही इसकी पहचान है.”

मेकर्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा “GEN-X से शुरू हुआ यह सफर अब GEN-Z तक पहुंच चुका है. क्या आप तैयार हैं नए जमाने में भी उसी मसालेदार KBC के लिए?” शो की शुरुआत और टाइमिंग की बात करें तो "KBC सीजन 17 की शुरुआत 11 अगस्त 2025 को रात 9 बजे सोनी टीवी पर हो चुकी है.पहले ही एपिसोड से शो ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. दर्शक रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर केबीसी का सीजन 17 देख सकते हैं.

 

KBC 17 की नई थीम - ‘जहां अक्ल है, वहां अकड़ है’

इस सीजन की थीम है, “जहां अक्ल है, वहां अकड़ है”. इसका मतलब है कि अगर आपके पास समझदारी और ज्ञान है, तो आत्मविश्वास के साथ आप अपनी अलग पहचान बना सकते है. मेकर्स ने थीम और प्रोमो दोनों को इस बार जनरेशन X और जनरेशन Z के मेल से तैयार किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

