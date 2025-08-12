KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स

Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
एंटरटेनमेंट
KBC 17 Independence Day Special Episode: कौन बनेगा करोड़पति के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीर महिलाएं - कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली शामिल होंगी.
KBC Independence Day Special Episode: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिर से कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के साथ लौट आए हैं. 17वें सीजन की शुरुआत से ही अंदाजा हो गया है कि यह काफी खास होने वाला है. खासकर शो का पहला हफ्ता बेहद खास दिख रहा है, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में भारतीय सेना की जांबाज महिला अधिकारी नजर आने वाली हैं.
इस खास एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉटसीट पर मौजूद रहेंगी. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अपनी बहादुरी, साहस और हिम्मत का परिचय देने वाली इन महिला ऑफिसर्स ने न केवल मिशन के अनुभव साझा किए, बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया. इस एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दर्शक इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
एपिसोड में बातचीत के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, “जवाब तो देना ही था, क्योंकि पाकिस्तान यह करता आ रहा है, और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था.” वहीं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, “सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया था. यह नया भारत है, नई सोच के साथ.” इन बातों के बाद अमिताभ बच्चन ने जोश के साथ नारा लगाया—“भारत माता की जय!”
