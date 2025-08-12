Twitter
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून

KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

Baby Boy Names: स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स

KBC 17 Independence Day Special Episode: कौन बनेगा करोड़पति के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीर महिलाएं - कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली शामिल होंगी.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 12, 2025, 03:04 PM IST

KBC Independence Day Special Episode: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिर से कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के साथ लौट आए हैं. 17वें सीजन की शुरुआत से ही अंदाजा हो गया है कि यह काफी खास होने वाला है. खासकर शो का पहला हफ्ता बेहद खास दिख रहा है, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में भारतीय सेना की जांबाज महिला अधिकारी नजर आने वाली हैं.

KBC 17 की हॉटसीट पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की हीरोज

इस खास एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉटसीट पर मौजूद रहेंगी. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अपनी बहादुरी, साहस और हिम्मत का परिचय देने वाली इन महिला ऑफिसर्स ने न केवल मिशन के अनुभव साझा किए, बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया. इस एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दर्शक इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

कुरैशी बोलीं - "जवाब तो देना ही था"

एपिसोड में बातचीत के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, “जवाब तो देना ही था, क्योंकि पाकिस्तान यह करता आ रहा है, और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था.” वहीं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, “सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया था. यह नया भारत है, नई सोच के साथ.” इन बातों के बाद अमिताभ बच्चन ने जोश के साथ नारा लगाया—“भारत माता की जय!”

