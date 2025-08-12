KBC 12: पूर्व IAF अधिकारी छवि कुमारी 1 करोड़ रुपये के सवाल पर अटक गईं, जानिए क्या था जवाब

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी छवि कुमारी के गेम में ऐसा मोड़ आया, जहां उन्होंने 1 करोड़ रुपये दांव पर लगा दिए. आइए जानते हैं क्या था वह सवाल और उसका सही जवाब...

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का शो KBC सिर्फ एक गेम शो नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद और सपनों का मंच है. यहां हर साल कई लोग अपनी किस्मत आज़माने आते हैं और टीवी पर हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट का उत्साह देशभर के दर्शक बढ़ाते हैं. सीजन 12 में भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी छवि कुमारी के गेम में ऐसा मोड़ आया, जहां उन्होंने 1 करोड़ रुपये दांव पर लगा दिए. आइए जानते हैं क्या था वह सवाल और उसका सही जवाब.

1 करोड़ का सवाल क्या था?

छवि कुमारी भारतीय वायु सेना में अधिकारी हैं जबकि उनके पति एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. KBC सीजन 12 में अमिताभ बच्चन ने उनसे 1 करोड़ रुपये के लिए सवाल पूछा- 'किस 'मून मिशन' का नाम ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है?'

इसके लिए उन्हें चार विकल्प दिए गए. छवि ने अपोलो विकल्प चुना, लेकिन सही जवाब था आर्टेमिस, जिसे अपोलो की जुड़वां बहन कहा जाता है. इस सवाल का सही उत्तर न दे पाने के कारण छवि को खेल यहीं समाप्त करना पड़ा और वे 50 लाख रुपये लेकर लौटीं.

KBC में क्यों खास है 1 करोड़ का पड़ाव?

KBC का हर पड़ाव खास होता है लेकिन 1 करोड़ रुपये का पड़ाव अपने आप में एक बड़ा सम्मान और गर्व का पल माना जाता है. इस स्तर तक पहुंचना प्रतिभागी के ज्ञान, धैर्य और दबाव में बेहतर प्रदर्शन का प्रमाण है. भले ही छवि कुमारी का सफर 1 करोड़ रुपये पर थम गया हो लेकिन उनके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

