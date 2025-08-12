KBC 12: पूर्व IAF अधिकारी छवि कुमारी 1 करोड़ रुपये के सवाल पर अटक गईं, जानिए क्या था जवाब

Twitter
Advertisement
Headlines

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

मु​श्किल में फंसे आकाशदीप: फॉर्च्यूनर कार की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस, जानें क्या फंसा पेच

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

KBC 12: पूर्व IAF अधिकारी छवि कुमारी 1 करोड़ रुपये के सवाल पर अटक गईं, जानिए क्या था जवाब

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी छवि कुमारी के गेम में ऐसा मोड़ आया, जहां उन्होंने 1 करोड़ रुपये दांव पर लगा दिए. आइए जानते हैं क्या था वह सवाल और उसका सही जवाब...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 12, 2025, 10:23 AM IST

KBC 12: पूर्व IAF अधिकारी छवि कुमारी 1 करोड़ रुपये के सवाल पर अटक गईं, जानिए क्या था जवाब

KBC 12

TRENDING NOW

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का शो KBC सिर्फ एक गेम शो नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद और सपनों का मंच है. यहां हर साल कई लोग अपनी किस्मत आज़माने आते हैं और टीवी पर हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट का उत्साह देशभर के दर्शक बढ़ाते हैं. सीजन 12 में भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी छवि कुमारी के गेम में ऐसा मोड़ आया, जहां उन्होंने 1 करोड़ रुपये दांव पर लगा दिए. आइए जानते हैं क्या था वह सवाल और उसका सही जवाब.

1 करोड़ का सवाल क्या था?

छवि कुमारी भारतीय वायु सेना में अधिकारी हैं जबकि उनके पति एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. KBC सीजन 12 में अमिताभ बच्चन ने उनसे 1 करोड़ रुपये के लिए सवाल पूछा- 'किस 'मून मिशन' का नाम ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है?'

इसके लिए उन्हें चार विकल्प दिए गए. छवि ने अपोलो विकल्प चुना, लेकिन सही जवाब था आर्टेमिस, जिसे अपोलो की जुड़वां बहन कहा जाता है. इस सवाल का सही उत्तर न दे पाने के कारण छवि को खेल यहीं समाप्त करना पड़ा और वे 50 लाख रुपये लेकर लौटीं.

KBC में क्यों खास है 1 करोड़ का पड़ाव?

KBC का हर पड़ाव खास होता है लेकिन 1 करोड़ रुपये का पड़ाव अपने आप में एक बड़ा सम्मान और गर्व का पल माना जाता है. इस स्तर तक पहुंचना प्रतिभागी के ज्ञान, धैर्य और दबाव में बेहतर प्रदर्शन का प्रमाण है. भले ही छवि कुमारी का सफर 1 करोड़ रुपये पर थम गया हो लेकिन उनके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, यहां जानें कब और कहां
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, जानें कब और कहां
रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस समेत 6 कंपनियों को SEBI का नोटिस, इतने दिनों में भरने होंगे 154.5 करोड़
रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस समेत 6 कंपनियों को SEBI का नोटिस, इतने दिनों में भरने होंगे 154.5 करोड़
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
44 की उम्र में भी जवां हसीनाओं को मात देती हैं Shweta Tiwari, जानिए फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट
44 की उम्र में भी जवां हसीनाओं को मात देती हैं Shweta Tiwari, जानिए फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE