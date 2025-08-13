NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?
हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय
High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना
Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान
सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर
Rashifal 13 August 2025: आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है
बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?
दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन
एंटरटेनमेंट
केबीसी का नया सीजन सोनी टीवी पर लौट आया है. इस साल 2025 में अमिताभ बच्चन का यह शो अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है.
केबीसी 17 का नया सीजन एक बार फिर सोनी टीवी पर लौट आया है. इस साल 2025 में अमिताभ बच्चन का यह शो अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है, जिसके चलते शो में कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन ने अपने खास अंदाज में जोश और उत्साह के साथ दर्शकों का स्वागत किया.
सीजन के पहले कंटेस्टेंट, लखनऊ के रहने वाले बैंक कर्मचारी मानवप्रीत सिंह बने. उन्होंने हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई. लगातार सही जवाब देते हुए वे 50 लाख रुपये के सवाल तक पहुंच. वे इस सीजन के पहले प्रतिभागी बने, जो 50 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचे.
KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स
मानवप्रीत सिंह ने 25 लाख रुपये जीतकर अपनी काबिलियत साबित की. लेकिन 50 लाख रुपये का सवाल सुनते ही वे अटक गए. उनके पास न कोई लाइफलाइन बची थी और न ही सही जवाब का अंदाजा, इसलिए उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया और 25 लाख रुपये लेकर घर लौट गए.
मानवप्रीत के 25 लाख के सवाल तक शानदार खेलने के बाद जब उनसे 50 लाख का सवाल किया गया तो उनकी पसीने छुट गए क्योंकि एक वजह यह भी की उनके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची थी और यह भी कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता था सवाल यह था कि रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने काव्य संग्रह ‘पूरबी’ किस दक्षिण अमेरिकी लेखिका को समर्पित किया था?”इसके चार विकल्प दिए गए, लेकिन मानवप्रीत को इनमें से कोई भी सही नहीं पता था.सही जवाब था – ऑप्शन B. यानी विक्टोरिया ओकैम्पो था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.