KBC 18 में पहुंची 'रामायण' की स्टारकास्ट, रणबीर कपूर के एक सवाल पर खुला अमिताभ बच्चन के बचपन का राज

Kaun Banega Crorepati 18 Promo: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें 'रामायण' की स्टारकास्ट नजर आए, साथ ही साथ रणबीर के एक सवाल पर बिग बी ने अपने बचपन और दिवाली के मजेदार किस्से भी सुनाएं हैं.

KBC 18 के नए प्रोमो में नजर आई 'रामायण' की स्टारकास्ट. (Image Credit: instagram)

KBC 18 के नए प्रोमो में नजर आई 'रामायण' की स्टारकास्ट.

रणबीर के सवाल पर बिग बी ने अपने बचपन की दिवाली की याद साझा की.

प्रोमो में सितारों के बीच सवाल-जवाब के साथ हंसी-मजाक देखने के मिला.

'रामायण: पार्ट 1' को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज

Kaun Banega Crorepati 18 Promo: टीवी का लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अमिताभ बच्चन अपने खास अंदाज में कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत नजर आते हैं. शो में उनका अलग अंदाज ही फैंस के दिलों को छू जाता है. ये शो बच्चों से लेकर बड़ों तक को देखना बेहद पसंद होता है.

इस बार का 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का नया प्रोमो देखा तो लगा कि बेहद खास एपिसोड होने वाला है. इस बार दर्शकों को खास मेहमान नजर आने वाले हैं. आपको बता दें इस बार 'रामायण' की स्टारकास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे नजर आएंगे. प्रोमो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है.

केबीसी 18 प्रोमो में नजर आए 'रामायण' की स्टारकास्ट

'कौन बनेगा करोड़पति 18' में इस बार के एसिपोड में 'रामायण' की स्टारकास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे नजर आने वाले हैं. मंच पर कलाकारों के साथ अमिताभ बच्चन मस्ती करते नजर आते हैं. एपिसोड में माहौल काफी खुशी से भरा नजर आ रहा है. अमिताभ बच्चन का शो में अंदाज हमेशा की तरह ही काफी कूल नजर आ रहा है.

रणबीर के सवाल पर बिग बी ने कौन सा राज खोला?

प्रोमो में रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन से सवाल करते नजर आते हैं कि आपकी बचपन की दिवाली से जुड़ी कुछ यादें याद हैं, तो वो कहते हैं कि 'दिवाली की केवल यही याद रहती थी कि अगर बगल वाले के यहां बम फटा है, तो हमारा बम उससे ज्यादा तेज होना चाहिए'. बिग बी की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं.

'रामायण: पार्ट 1' को लेकर चर्चा तेज

'रामायण: पार्ट 1' को लेकर इस समय दुनियाभर में चर्चा तेज हो गई है. सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को फिल्म रिलीज होने वाली है. लोग फिल्म के जल्दी से आने का इंतजार भी कर रहे हैं. रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म करीब 40 भाषाओं में रिलीज की जाएगी. फिल्म के पोस्टर्स, गानों और ट्रेलर ने पहले ही चर्चा बटोर ली हैं.

दिवाली स्पेशल एपिसोड कब और कहां देखें?

'रामायण' की कास्ट के साथ दिवाली स्पेशल का ये खास एपिसोड आप 29-30 अक्टूबर, गुरुवार-शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट और सोनी लिव पर आपको देखने के लिए मिल सकता है. लोगों को एपिसोड आने का इंतजार है आखिर बिग बी के साथ में स्टार और क्या-क्या मस्ती करने वाले हैं. लोगों को इस वाले एपिसोड का इसलिए भी इंतजार है क्योंकि 'रामायण' की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह इस समय काफी ज्यादा देखने के लिए भी मिल रहा है.

नए प्रोमो ने बढ़ाई दर्शकों की उत्सुकता

'कौन बनेगा करोड़पति 18' के नए प्रोमो को देखकर ही दर्शकों की एक्साइटमेंट अब काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसकी कोई भी अपटेड मिस नहीं करना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर शो के खास एपिसोड और 'रामायण' की कास्ट को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है. प्रोमो देखने से लग रहा है कि एपिसोड काफी एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है.

