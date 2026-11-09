'मिनी विक्की', 'मम्मी की कॉपी'.. कैटरीना-विक्की के बेटे की तस्वीर पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने लुटाया प्यार

Katrina Vicky Son Vihaan Picture: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिवाली के मौके पर बेटे विहान की पहली झलक फैंस को दिखाई है. बॉलीवुड सितारों और फैंस ने विहान की तस्वीर पर जमकर प्यार लुटाया है.

Katrina Vicky Son Vihaan Picture: बॉलीवुड के 'पावर कपल' कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इस दिवाली फैंस को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसका इंतजार वह लंबे समय से कर रहे थे. दीवाली (8 नवंबर 2026 ) के खास मौके पर कपल ने अपने Instagram अकाउंट पर नन्हे विहान के साथ खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की. विहान की क्यूटनेस देख फैंस तो फिदा हो गए.



सेलेब्स ने किए कमेंट

तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों और प्यार भरे कमेंट्स भर गए. बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से लेकर फैंस तक ने इस तस्वीर पर जमकर प्यार लुटाया. करीना कपूर ने लिखा 'पुडिंग बाबा भगवान तुम्हारी रक्षा करे. करण जौहर ने लिखा 'बहुत क्यूट, विहान को जन्मदिन की बधाई', रकुल प्रीत सिंह ने लिखा 'बहुत मासूम, भगवान आपकी रक्षा करे.'

प्रीति जिंटा ने लिखा- 'ओह माय गॉड! कितना प्यारा है, इसकी मुस्कान बिल्कुल आप जैसी है', रणवीर सिंह ने कमेंट किया-'ओह, मेरा दिल! भगवान भला करे! ढेर सारा प्यार', मृणाल ठाकुर ने लिखा- ओह, बेबी विहान! बहुत ही प्यारा है, मेरा तो दिल ही पिघल गया, हैप्पी दिवाली, नन्हे-मुन्ने!, सोनम कपूर ने लिखा- हे भगवान! आप सभी प्यारे लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं. विहान की पहली झलक ने जहां फैंस को खुश कर दिया, वहीं बॉलीवुड सितारों के प्यार भरे कमेंट्स ने इस पोस्ट को और खास बना दिया.

फैंस ने किए प्यार भरे कमेंट

कई यूजर्स ने परिवार की तस्वीर को बेहद प्यारा बताया. एक यूजर लिखा- 'मम्मी की कॉपी', तो दूसरे ने लिखा- 'मिनी विक्की'. कुछ लोगों को उनकी आंखों और स्माइल में कैटरीना की झलक दिखाई दी. फैंस के लिए इस तस्वीर में सबसे खास बात यह थी कि उन्हें पहली बार विहान की झलक देखने को मिली.



आउटफिट्स में लगे कमाल

फोटो में कैटरीना कैफ ने पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी. वहीं विक्की कौशल ने बेज रंग का कुर्ता पहना और बेटे विहान ने बेज रंग के कुर्ते पर पीले रंग का वेस्टकोट पहना. विहान की यह तस्वीर इसलिए खास है, क्योंकि एक दिन पहले ही (7 नवंबर) वह एक साल का हुआ है.

कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

कपल ने जनवरी 2026 में बेटे का नाम रिवील किया था. उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें उनके बेटे का छोटा सा हाथ नजर आ रहा था. दिवाली के मौके पर बेटे विहान की फोटो शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'हमारी अब तक की सबसे शानदार दिवाली. सभी को ढेर सारा प्यार, रोशनी और खुशियां मिले. विक्की, कैटरीना और विहान.'

कब हुई थी कैटरीना-विक्की की शादी?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रही. दोनों ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी. शादी के बाद दोनों अक्सर एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते नजर आए कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो कभी इंटरव्यू में एक-दूसरे की जमकर तारीफ करते हुए.



