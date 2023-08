Kaali Poster विवाद को लेकर फिल्म की मेकर पर बरसे Vivek Agnihotri, बोले- 'क्या ऐसे पागलों को...'

डीएनए हिंदी: काली पोस्टर (Kaali Poster Row) को लेकर देशभर में विवाद छिड़ गया है. इस फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज की गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म की मेकर को लोगों काफी खरी खोटी सुना रहे हैं. इस मामले को लेकर किसी ना किसी का बयान भी सामने आ रहा है. इसी बीच लीना पर द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने भड़ास निकाली है. उन्होंने लीना मणिमेकलई पर तंज कसते हुए उनके एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें पागल तक कह डाला है.

Can someone dismantle such crazy wokes? Please. https://t.co/Xee5nwOEwX