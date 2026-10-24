'ये बहुत गलत तरीका है'…सलमान खान के 'बैक शॉट्स' वाले स्टैंड पर करिश्मा शर्मा ने कही बड़ी बात

Karishma Sharma: सलमान खान के 'बैक शॉट्स' वाले बयान पर करिश्मा ने सलमान के स्टैंड में कई बड़ी बातें कही हैं. उन्होंने उनका समर्थन किया है.

करिश्मा शर्मा ने सलमान खान के 'बैक शॉट्स' वाले बयान का किया समर्थन. (Image Credit: Bollywood Life)

करिश्मा शर्मा ने सलमान खान के 'बैक शॉट्स' वाले बयान का किया समर्थन.

करिश्मा ने सलमान खान को धन्यवाद कहा.

सलमान खान ने गलत तरीके से तस्वीरें लेने वाले को करारा जवाब दिया.

सलमान खान की उम्र, बॉडी और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग

Karishma Sharma: टीवी एक्ट्रेस और मॉडल करिश्मा शर्मा अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों में राज करती हैं. 'पवित्र रिश्ता' से लेकर 'प्यार का पंचनामा 2' से उन्होंने लोगों के बीच अपना अच्छा-खासा नाम बनाया है. सोशल मीडिया पर करिश्मा काफी एक्टिव रहती हैं.

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का शुक्रिया किया है. उन्होंने सितारों की तस्वीरें और वीडियो को गलत एंगल से दिखाने वाले मीडिया और पैपराजी को सबक सिखाया है. गलत तरीके से तस्वीरें लेने और खास तौर पर 'बैक शॉट्स' को लेकर आवाज उठाने के लिए सलमान खान का समर्थन भी किया है.

करिश्मा शर्मा ने सलमान खान को क्या कहा?

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान करिश्मा शर्मा ने सलमान खान को थैंक्यू बोला है. गलत तरीके से फोटो क्लिक करने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और कहा ये बहुत ही गलत है और आने वाले युवा इसको देखते हैं, तो इसका असर उन पर भी काफी गंदा पड़ता है.

करिश्मा शर्मा ने आगे बताया ये बहुत गंदा लगता है खास कर 'बैक शॉट्स', लड़कियां बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करती हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं कि सलमान खान ने आगे आकर इस पर आवाज उठाई है. करिश्मा का कहना है कि किसी की तस्वीर और वीडियों को लेते समय सामने वाले की गरिमा का थोड़ा तो मान रखना चाहिए, अगर वो मना कर रहे हैं, तो फोटो-वीडियो लेने का कोई मतलब नहीं बनता है.

कई बार सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज की 'बैक शॉट्स' वाली तस्वीरें तेजी से वायरल हो जाती हैं, जो देखने में बेहद ही गंदी लगती हैं. इसका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है. मीडिया को खास तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए.

'बैक शॉट्स' वाला क्या है पूरा मामला?

टीवी का जाना-माना रियलिटी शो बिग बॉस 20 के दूसरे वीकेंड के वार में सलमान खान ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई और साथ ही साथ बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग की भी बात कही, सेलिब्रिटीज 'बैक शॉट्स' वाली तस्वीरों को पोस्ट करने वाले मीडिया को भी जमकर लताड़ लगाई थी. किसी सेलिब्रिटी के लुक, कपड़े, बॉडी या किसी खास हिस्से को फोकस करके तस्वीरें लेना बंद होनी चाहिए.

बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग

आजकल के ऑनलाइन वाले जमाने में बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग काफी देखने के लिए मिलती है. सलमान खान की उम्र और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी आए दिन बातें होती हैं, जिसका करारा जवाब वो दे चुके हैं. सेलिब्रिटीज की तस्वीरें लेते समय भी सम्मान दिखाना बेहद ही जरूरी है. शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर ट्रोलिंग करना बेहद ही गलत है.

बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग के खिलाफ पहले भी कई सेलिब्रिटी आवाज उठा चुके हैं उसके बाद भी ये बंद होने का नाम नहीं लेते हैं. उम्र या शरीर को लेकर किसी का मजाक बनाना बिल्कुल सही है.

