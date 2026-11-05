'खून से लथपथ सैफ, पीठ में फंसा था चाकू, मदद के लिए चिल्ला रही थी मैं'- करीना ने बताया उस रात का मंजर | VIDEO

'कॉफी विद करण' के लेटेस्ट एपिसोड में करीना कपूर ने सैफ पर हुए हमले की रात की पूरी कहानी बताई. शो में सैफ भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस बारे में बाती की.

'सैफ के पीठ में चाकू फंसा था और वह वह खून से लथपथ थे. मैं सड़क पर ऑटो के लिए पागलों की तरफ दौड़ रही थी. करीना कपूर ने बताया कि जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ तब उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए किन हालातों का सामना करना पड़ा. 'कॉफी विद करण' में करीना ने बताया कि इस घटना के बाद वह छह महीने तक ठीक से सो नहीं पाईं. मालूम हो कि जनवरी 2005 में सैफ अली खान को उनके घर में घुसकर हमलावर ने चाकू मार दिया था.

पजामा पहनने का भी नहीं था टाइम

'कॉफी विद करण' के लेटेस्ट एपिसोड में करीना ने बताया कि उनके पास पजामा पहनने का भी समय नहीं था. वह नाइट टी-शर्ट पहनकर सड़क पर दौड़ पड़ी थीं और सैफ को अस्पताल पहुंचाने के लिए ऑटोरिक्शा को रोकने की कोशिश कर रही थीं. वह गाड़ियों को रुकने के लिए चिल्ला रही थीं, जबकि सैफ हमले के बाद खून से लथपथ खड़े थे.

शो के दौरान, सैफ और करीना ने हमले, उनके बच्चों के रिएक्शन और परिवार पर इसके असर के बारे में खुलकर बात की. सैफ ने अपने छोटे बेटे जेह को बचाने के लिए हमलावर का सामना भी किया था. चाकू मारने के बाद की अफरा-तफरी को याद करते हुए, सैफ ने कहा कि करीना उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढने के लिए घर से भागी थीं.

किस्मत अच्छी थी किसी ने वीडियो नहीं बनाया

सैफ ने मजाक में कहा कि उसकी टी-शर्ट बहुत छोटी थी. उस सीन का वीडियो काफी अच्छा बन सकता था. हालांकि, परिवार के लिए वह रात बेहद डरावनी थी. करीना ने कहा, 'किस्मत अच्छी थी की उस समय किसी ने वीडियो नहीं बनाया. मैं सड़क पर 'रुको, रुको चिल्ला रही थी.' यह किसी मूवी सीन के जैसा था. मेरे पास पजामा पहनने का भी टाइम नहीं था.

तैमूर ने पूछा था- क्या मरने वाले हो अब्बा?

करीना ने बताया कि लिफ्ट के अंदर सैफ बुरी तरह से घायल थे. तभी तैमूर ने उसे देखा और कहा, अब्बा, क्या आप मरने वाले हो? मैंने बस सैफ को देखा और उसने मुझे एक नजर से देखा और कहा, 'मुझे हॉस्पिटल ले चलो.' सैफ ने कहा कि उन्हें पता था कि उनकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हों, वे ठीक हो जाएंगे. उनकी गर्दन पर गहरे दांतेदार कट थे, जबकि टूटे हुए चाकू का एक टुकड़ा उनकी पीठ में फंसा हुआ था.

सबसे घटिया चाकू...

हमले के दौरान हथियार कैसे टूटा? यह याद करते हुए सैफ ने कहा, 'यह चाकुओं के इतिहास का सबसे खराब चाकू था. अगर यह थोड़ा अच्छा चाकू होता, तो मैं मर जाता, लेकिन यह इतना खराब चाकू था कि टूट गया.' करीना ने कहा कि अगर चाकू एक मिलीमीटर और गहरा होता तो चोट जानलेवा हो सकती थी. सैफ ने यह भी कहा कि चोट लगने से उनकी रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ा था, इसलिए उनके पैर में कुछ सेंसेशन खत्म हो गया था.

सर्जरी के बाद रो पड़े थे इब्राहिम

शो के होस्ट करण जौहर परिवार से संपर्क करने वाले शुरुआती लोगों में से थे. उन्होंने हमले के बाद सैफ के बच्चों, इब्राहिम और सारा अली खान से बात करना याद किया. उन्होंने कहा कि वे बहुत सदमे में थे. सैफ ने कहा कि ऑपरेशन के बाद जब वह जागे तो उनका परिवार वहां मौजूद था. उन्होंने कहा, 'इब्राहिम बहुत परेशान था. मैं आमतौर पर उसे इस तरह से बात करते नहीं देखता, लेकिन वह रो रहा था और बहुत गुस्से में था.'



Kareena Kapoor Khan narrating the terrifying incident of Saif Ali Khan getting stabbed, the people thought she stabbed saif and questioning why there were no servants at home, and Taimur asking his Abba, “Are you going to die?” My heart breaks for them. The entire incident was scary. — r (@bekhayalime) November 4, 2026

घर पर ड्राइवर क्यों नहीं था?

कपल से जब इस बारे में सवाल किया गया था कि उस रात उनके घर पर कोई ड्राइवर क्यों नहीं था? सैफ ने कहा,'क्योंकि वह शाम को अपने परिवार के पास चला जाता है. इसलिए रात में कोई ड्राइवर नहीं था.' करीना ने साफ किया कि सैफ के बेटे ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था. करण ने कहा, 'आपका 9 साल का बेटा, खून से लथपथ पिता को लेकर गया! मुझे नहीं पता कैसे.' सैफ को ऑटो से लीलावती अस्पताल ले जाया गया था.

जेह को बचाने के लिए हमलावर से भिड़े थे सैफ

सैफ ने कहा कि जब वह जेह को बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो हमलावर ने उन्हें बार-बार चाकू मारा. उन्होंने कहा, 'उसने मुझे करीब 10 बार चाकू मारा.' सैफ ने कहा कि हिंदी फिल्मों में एक्शन सीन देखने और करने के अनुभव से उन्हें पलटकर लड़ने का ख्याल आया.

उन्होंने बताया कि डाइनिंग टेबल के ऊपर एक सजावटी तलवार लटकी थी, लेकिन संघर्ष के दौरान उनका ध्यान उस पर नहीं गया. सैफ ने घटना के बाद जेह के रिएक्शन को भी याद किया. सैफ ने कहा, 'उसने मुझे अपनी प्लास्टिक की तलवार दी और कहा, 'अगली बार जब वह चोर आए, तो इसका इस्तेमाल करना. सैफ ने कहा, 'जेह ने पूरी घटना देखी थी. इसलिए उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा रक्षक हूं.'

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