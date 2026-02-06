Zee Real Heroes Award 2026 में करीना कपूर ने की निजी जिंदगी पर खुली बातचीत, ड्रीम रोल को लेकर दिया साफ संदेश

Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 में करीना कपूर ने मां बनने, बच्चों की परवरिश, सोशल मीडिया से दूरी, परिवार पर हुए हमले और हॉलीवुड को लेकर अपने साफ और बेबाक विचार साझा किए.

मुंबई में शुक्रवार को आयोजित Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 में फिल्म, समाज और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया. इस खास मौके पर बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस करीना कपूर भी कार्यक्रम का हिस्सा बनीं. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान करीना ने सिर्फ अपने फिल्मी सफर पर ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी, बच्चों की परवरिश, सोशल मीडिया के असर और परिवार से जुड़े अनुभवों पर भी खुलकर बात की. उनकी बातें काफी भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाली रहीं.

सबसे बड़े हीरो उनके बच्चे

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही फिल्मों में उनके हीरो बदलते रहे हों, लेकिन असल जिंदगी में उनके लिए सबसे बड़े हीरो उनके बच्चे हैं. करीना ने साफ कहा कि उनके बच्चे ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं और आखिरी सांस तक वही उनके रियल लाइफ हीरो रहेंगे.

करीना कपूर ने पैरेंटिंग पर बात करते हुए कहा कि माता-पिता अगर बच्चों को सही दिशा दिखाएं, तो बच्चे भी अपने माता-पिता को बहुत कुछ सिखा सकते हैं. उन्होंने माना कि आज के दौर में बच्चों को संभालना आसान नहीं है. अक्सर बच्चे खाना तक मोबाइल या वीडियो गेम के बिना नहीं खाते, जो एक बड़ी चिंता का विषय है.

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बात रखी

गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या से जुड़े सवाल पर करीना ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बात रखी. उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है. करीना ने बताया कि वह खुद अपने बच्चों को फोन से दूर रखने की कोशिश करती हैं और उन्हें खेलकूद की तरफ प्रेरित करती हैं. वह बच्चों से कहती हैं कि बाहर जाकर फुटबॉल या क्रिकेट खेलें, ताकि वे मोबाइल की लत से दूर रहें.

परिवार पर हुए हमले का भी जिक्र

कार्यक्रम के दौरान करीना कपूर ने साल 2025 में उनके परिवार पर हुए हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने माना कि उस समय सुरक्षा को लेकर उनसे और सैफ अली खान से चूक हुई थी. करीना ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म स्टार होने के बावजूद उनके साथ ऐसा हो सकता है. इस घटना के बाद उनके बेटे तैमूर ने मासूम लेकिन समझदार सवाल किया कि लोग उनके घर क्यों आए थे. करीना ने बताया कि जब उन्होंने तैमूर को समझाया कि वे लोग पैसे के लिए आए थे, तो तैमूर ने कहा कि उन्हें पैसे दे देने चाहिए थे. जब करीना ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें जेल होगी, तो तैमूर ने बड़ी संवेदनशील बात कही. उसने कहा कि हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत हो और उनसे गलती हो गई हो. करीना के मुताबिक, इतनी कम उम्र में तैमूर की यह सोच उन्हें हैरान कर गई और यह दिखाता है कि बच्चे कितनी जल्दी चीजें समझने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: 'अब कदम उठाना जरूरी'... Zee Real Heroes Award 2026 के मंच पर गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या पर बोले सोनू सूद

ड्रीम रोल को लेकर दिया साफ संदेश

हॉलीवुड में काम करने को लेकर पूछे गए सवाल पर करीना कपूर ने साफ कहा कि उन्होंने कभी हॉलीवुड में काम करने का सपना नहीं देखा. उनका मानना है कि हिंदी फिल्मों का दुनिया भर में देखा जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है. फिलहाल वह जो काम कर रही हैं, उससे संतुष्ट हैं और अपने रोल्स को लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं करतीं. ड्रीम रोल के सवाल पर करीना ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं. अब कोई खास सपना नहीं है, जो रोल मिलेगा, वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाती रहेंगी. कुल मिलाकर, Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 में करीना कपूर की ये बातें न सिर्फ एक स्टार की, बल्कि एक मां और इंसान की सोच को भी सामने लाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से