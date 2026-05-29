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Karan Johar ने आलिया-काजोल-करीना से शाहरुख-वरुण तक को क्यों किया अनफॉलो? जानें आखिर क्या है पूरा माजरा

Why Karan Johar Unfollowed These Bollywood Stars: फिल्म निर्माता करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान, आलिया भट्ट और काजोल सहित कई सितारों को अनफॉलो कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी विवाद के कारण नहीं, बल्कि 'डिजिटल डिटॉक्स' है.

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Pragya Bharti

Updated : May 29, 2026, 10:50 AM IST

Karan Johar ने आलिया-काजोल-करीना से शाहरुख-वरुण तक को क्यों किया अनफॉलो? जानें आखिर क्या है पूरा माजरा
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बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा कदम उठाया, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. करण के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके फॉलोअर्स की सूची में अचानक एक बड़ा बदलाव देखा गया, जिसमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट, काजोल, करीना कपूर खान और मनीष मल्होत्रा जैसे करीबी सितारों के नाम गायब हो गए थे.

सोशल मीडिया पर मची अटकलें

जैसे ही फैंस को पता चला कि करण जौहर ने अपने इंडस्ट्री के कई दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं. लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या करण के अपने करीबी सितारों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं? क्या बॉलीवुड में कोई नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया है? इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब फैंस ने देखा कि 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद, करण की फॉलोइंग लिस्ट सिमटकर केवल 78 लोगों तक रह गई थी. हालाँकि, प्रियंका चोपड़ा अभी भी उनकी लिस्ट में शामिल थीं, जिसने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी.

करण जौहर ने बड़े सितारों को क्यों किया अनफॉलो?

इन अफवाहों को विराम देते हुए, करण जौहर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर सच्चाई बयां की. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए स्पष्ट किया कि यह किसी से नाराजगी या विवाद का नतीजा नहीं है. उन्होंने इसे पूरी तरह से एक निजी निर्णय बताते हुए कहा, "यह एक 'डिजिटल डिटॉक्स' है! मैं सोशल मीडिया पर अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए सभी को अनफॉलो कर रहा हूं."

उन्होंने आगे नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों से अपील की कि वे इसे बेवजह तूल न दें. उन्होंने लिखा, "भगवान के लिए इसे 'नेशनल न्यूज' न बनाएं. कृपया कुछ और क्लिकबेट ढूंढें, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है."
आखिर में, करण जौहर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके और बॉलीवुड के सितारों के बीच सब कुछ ठीक है. यह कदम केवल उनके सोशल मीडिया उपयोग को कम करने और मानसिक शांति के लिए उठाया गया एक व्यक्तिगत प्रयास है.

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