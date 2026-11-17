करण जौहर ने K3G के पू और रोहन यानी करीना कपूर और ऋतिक रोशन का नया वीडियो शेयर कर फैंस को चौंका दिया है. जानिए 19 नवंबर को क्या होने वाला है.

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में शुमार 'कभी खुशी कभी गम' (K3G) के फैंस के लिए करण जौहर ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फिल्ममेकर ने एक रहस्यमयी वीडियो शेयर किया है, जिसमें करीना कपूर खान और ऋतिक रोशन के उन किरदारों की झलक दिखाई गई है, जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले हैं. करीना का 'पू' वाला अंदाज और ऋतिक का 'रोहन' वाला स्वैग देखकर फैंस को 2001 की याद आ गई है. वीडियो के आखिर में 19 नवंबर 2026 की तारीख दिखाई देती है. अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस दिन क्या खास होने वाला है.

25 साल पुरानी यादें हुईं ताजा, वीडियो में दिखा पू और रोहन का अंदाज

करण जौहर ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया. इसकी शुरुआत करीना कपूर के उस अंदाज से होती है, जिसने कभी 'पू' के किरदार को घर-घर में मशहूर कर दिया था. वीडियो में करीना का मेकअप रूटीन, लिपस्टिक लगाने का अंदाज और उनकी आइकॉनिक लाल सैंडल दिखाई देती है. वहीं, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की ब्लैक लेदर जैकेट, जूते और उनका जाना-पहचाना स्टाइल नजर आता है.

वीडियो में फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का लोकप्रिय गाना 'यू आर माई सोनिया' भी सुनाई देता है. मेकर्स ने वीडियो को इस तरह तैयार किया है कि दर्शकों को फिल्म के पुराने सीन याद आ जाएं, लेकिन दोनों कलाकारों का पूरा चेहरा दिखाने से बचा गया है. यही वजह है कि वीडियो में सस्पेंस लगातार बना रहता है.

करण जौहर के कैप्शन ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

इस वीडियो के साथ करण जौहर ने लिखा, 'कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्म नहीं होतीं...' उनके इस कैप्शन ने फैंस के बीच नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं. वीडियो के अंत में 19.11.2026 की तारीख दिखाई गई है. यानी 19 नवंबर को इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है दरअसल, 'कभी खुशी कभी गम' साल 2001 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने राहुल, अंजलि, रोहन और पूजा जैसे किरदारों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार फैमिली ड्रामा फिल्मों में गिना जाता है.

क्या बनने जा रही है K3G की दूसरी कहानी या है कोई बड़ा सरप्राइज?

करण जौहर के वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 'कभी खुशी कभी गम' का सीक्वल आने वाला है? सोशल मीडिया पर कई फैंस इस जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा जता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो करण से सीधे K3G 2 बनाने की मांग कर दी है.

हालांकि, इस पूरे वीडियो में एक और दिलचस्प संकेत छिपा है. वीडियो में Airbnb का नाम और उसका लोगो भी नजर आता है. ऐसे में चर्चा है कि यह करीना कपूर और ऋतिक रोशन के साथ किसी खास ब्रांड कैंपेन का हिस्सा हो सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसे Airbnb के प्रमोशनल कोलैबोरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल करण जौहर ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.

23 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे करीना और ऋतिक?

करीना कपूर और ऋतिक रोशन की जोड़ी को दर्शकों ने 'यादें', 'कभी खुशी कभी गम', 'मुझसे दोस्ती करोगे!' और 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' जैसी फिल्मों में देखा है. दोनों की आखिरी फिल्म साथ में 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' थी, जो 2003 में रिलीज हुई थी. इसके बाद दोनों सितारे किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए.

ऐसे में अगर 19 नवंबर को दोनों की कोई नई स्क्रीन कोलैबोरेशन सामने आती है, तो यह उनके फैंस के लिए खास मौका होगा. फिलहाल सीक्वल या नई फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन करण जौहर के इस छोटे से वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 'पू' और 'रोहन' का जादू इतने साल बाद भी कम नहीं हुआ है.