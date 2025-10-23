कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या यही है खरीदने का सही मौका?
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कपिल शर्मा ‘किस किसको प्यार करूं 2’ से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली यह कॉमेडी फिल्म नई स्टारकास्ट और डबल मज़ेदार कहानी के साथ दर्शकों को हंसाएगी.
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. जहां एक तरफ उनके कनाडा स्थित कैफे पर हाल ही में फिर से फायरिंग की घटना ने हलचल मचा दी थी, वहीं अब कपिल अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. लंबे समय के बाद वे बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं और फैंस के बीच तैयारियां भी देखने लायक हैं.
कपिल शर्मा ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ के सीक्वल की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर नया टीजर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “डबल कन्फ्यूजन के लिए तैयार हो जाइए और चार गुना फन के लिए…” यानी दर्शकों को इस बार पहले से भी ज्यादा मजेदार स्थितियां और कॉमेडी देखने को मिलेगी.
फैंस पहले से ही इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले जारी किए गए पोस्टर्स ने फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी थी. अब रिलीज डेट तय होने के बाद कॉमेडी प्रेमियों में खुशी और बढ़ गई है. इस बार भी कहानी रिश्तों, कन्फ्यूजन और कॉमेडी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी, जिसमें कपिल शर्मा अपने अंदाज में हंसी की बौछार करने के लिए तैयार हैं.
फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दिलचस्प है. कपिल शर्मा के साथ इस बार आयशा खान, मनजोत सिंह, हीरा वारिना, पारुल गुलाटी और त्रिशा चौधरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है, जबकि इसके प्रोड्यूसर रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान हैं. इसे वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट बैनर के तहत बनाया गया है. कपिल के फैंस के लिए यह फिल्म एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है, क्योंकि कॉमेडी की दुनिया में उनका नाम आज भी सबसे अधिक पसंद किया जाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर भी पहली फिल्म की तरह धमाका कर पाता है या नहीं.
