FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Gold-Silver Rate Today: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका?

Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कपिल शर्मा ‘किस किसको प्यार करूं 2’ से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली यह कॉमेडी फिल्म नई स्टारकास्ट और डबल मज़ेदार कहानी के साथ दर्शकों को हंसाएगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 23, 2025, 12:35 PM IST

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. जहां एक तरफ उनके कनाडा स्थित कैफे पर हाल ही में फिर से फायरिंग की घटना ने हलचल मचा दी थी, वहीं अब कपिल अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. लंबे समय के बाद वे बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं और फैंस के बीच तैयारियां भी देखने लायक हैं. 

कपिल शर्मा ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ के सीक्वल की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कपिल ने अपने सोशल मीडिया पर नया टीजर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “डबल कन्फ्यूजन के लिए तैयार हो जाइए और चार गुना फन के लिए…” यानी दर्शकों को इस बार पहले से भी ज्यादा मजेदार स्थितियां और कॉमेडी देखने को मिलेगी. 

फैंस को है फिल्म का इंतजार

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

फैंस पहले से ही इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले जारी किए गए पोस्टर्स ने फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी थी. अब रिलीज डेट तय होने के बाद कॉमेडी प्रेमियों में खुशी और बढ़ गई है. इस बार भी कहानी रिश्तों, कन्फ्यूजन और कॉमेडी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी, जिसमें कपिल शर्मा अपने अंदाज में हंसी की बौछार करने के लिए तैयार हैं. 

यह भी पढ़ें: जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'

स्टार कास्ट भी काफी दिलचस्प

फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दिलचस्प है. कपिल शर्मा के साथ इस बार आयशा खान, मनजोत सिंह, हीरा वारिना, पारुल गुलाटी और त्रिशा चौधरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है, जबकि इसके प्रोड्यूसर रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान हैं. इसे वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट बैनर के तहत बनाया गया है. कपिल के फैंस के लिए यह फिल्म एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है, क्योंकि कॉमेडी की दुनिया में उनका नाम आज भी सबसे अधिक पसंद किया जाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर भी पहली फिल्म की तरह धमाका कर पाता है या नहीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!
Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!
ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स
ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स
​​​​​​​जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE