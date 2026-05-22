कंगना रनौत ने चोरी-छिपे रचा ली शादी? गले में मंगलसूत्र-हाथों में हरी चूड़ियां पहने दिखीं एक्ट्रेस, मैरिड लुक वायरल

Kangana Ranaut Viral Married Look: कंगना रनौत का मंगलसूत्र और हरी चूड़ियों में वीडियो वायरल होते ही फैंस ने गुपचुप शादी के कयास लगाए. तो चलिए हम आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं.

Kangana Ranaut Viral Married Look: बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. इस वीडियो में कंगना बेहद सादगी भरे पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं, जिसे लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म है.

क्या वाकई शादी के बंधन में बंधीं कंगना?

वीडियो में कंगना हल्के गुलाबी रंग के सलवार-सूट में दिख रही हैं. उनके गले में मंगलसूत्र और हाथों में सजी हरी चूड़ियां देखकर फैंस हैरान हैं. इस 'मैरिड लुक' को देखते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या अभिनेत्री ने बिना किसी शोर-शराबे के शादी कर ली है? हालांकि, वीडियो के दौरान कंगना ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप अपनी कार की ओर बढ़ गईं.

शूटिंग या हकीकत: क्या है असली माजरा?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. जहाँ कुछ लोग उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं, वहीं जागरूक प्रशंसकों का मानना है कि यह कोई निजी मामला नहीं, बल्कि उनके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

कई सोशल मीडिया यूजर्स का यह मानना है कि कंगना अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'क्वीन 2' (जिसे 'क्वीन फॉरएवर' नाम से जाना जा रहा है) की शूटिंग कर रही हैं. फैंस का कहना है कि यह लुक उसी फिल्म के किसी महत्वपूर्ण दृश्य का हिस्सा हो सकता है.

फैंस को है फिल्म का बेसब्री से इंतजार

भले ही कंगना या उनकी टीम की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है. कंगना एक बार फिर 'रानी' के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. उनके चाहने वाले उन्हें दोबारा उसी आइकॉनिक अंदाज में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

अभी के लिए, यह मंगलसूत्र वाला अवतार किसी फिल्म का हिस्सा है या कंगना की असल जिंदगी का बड़ा अपडेट, यह तो समय ही बताएगा. तब तक सोशल मीडिया पर 'क्वीन' के इस नए लुक की चर्चा जोरों पर है.

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