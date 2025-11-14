FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेज प्रताप की पार्टी JJD के सभी प्रत्याशी पीछे, खुद भी महुआ से पिछड़े

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

Kamini Kaushal Death: दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. लगभग 6 दशक तक सक्रिय रहीं कामिनी ने आखिरी बार आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में दादी का यादगार रोल निभाया था. एक्ट्रेस धर्मेंद्र की फिल्म 'इश्क पे जोर नहीं' में को-स्टार रह चुकी हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 14, 2025, 02:02 PM IST

Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Kamini Kaushal Death: बॉलीवुड की मशहूर और वेटरन अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कामिनी कौशल लगभग छह दशकों तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं और उन्होंने अपनी सादगीपूर्ण और सशक्त अदाकारी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी. कामिनी 'इश्क पे जोर नहीं' जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस थीं. 

आखिरी फिल्म में दमदार रोल

अपने करियर के अंतिम चरण में, कामिनी कौशल ने अक्सर मां और दादी के महत्वपूर्ण किरदार निभाए. उनकी आखिरी बड़ी फिल्म साल 2022 में आमिर खान अभिनीत 'लाल सिंह चड्ढा' थी. इस फिल्म में उन्होंने लाल सिंह चड्ढा (आमिर खान) की दादी का किरदार निभाया था. उनके इस छोटे लेकिन दमदार रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और यह उनकी स्क्रीन पर आखिरी उपस्थिति थी.

करियर और उपलब्धियां

कामिनी कौशल ने 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसने कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी पहचान बनाई थी. उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी जीते और उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था. उनके निधन पर बॉलीवुड के तमाम सितारों और फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर
Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर
चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम
चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं? जानें Election Commission क्यों उठाता है ऐसा कदम
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
Bihar Chunav Result 2025: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं 
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE