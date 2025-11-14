Kamini Kaushal Death: 98 की उम्र में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 'लाल सिंह चड्ढा' में आई थीं आखिरी नजर

Kamini Kaushal Death: दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. लगभग 6 दशक तक सक्रिय रहीं कामिनी ने आखिरी बार आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में दादी का यादगार रोल निभाया था. एक्ट्रेस धर्मेंद्र की फिल्म 'इश्क पे जोर नहीं' में को-स्टार रह चुकी हैं.

Kamini Kaushal Death: बॉलीवुड की मशहूर और वेटरन अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कामिनी कौशल लगभग छह दशकों तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं और उन्होंने अपनी सादगीपूर्ण और सशक्त अदाकारी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी. कामिनी 'इश्क पे जोर नहीं' जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की को-एक्ट्रेस थीं.

आखिरी फिल्म में दमदार रोल

अपने करियर के अंतिम चरण में, कामिनी कौशल ने अक्सर मां और दादी के महत्वपूर्ण किरदार निभाए. उनकी आखिरी बड़ी फिल्म साल 2022 में आमिर खान अभिनीत 'लाल सिंह चड्ढा' थी. इस फिल्म में उन्होंने लाल सिंह चड्ढा (आमिर खान) की दादी का किरदार निभाया था. उनके इस छोटे लेकिन दमदार रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और यह उनकी स्क्रीन पर आखिरी उपस्थिति थी.

करियर और उपलब्धियां

कामिनी कौशल ने 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसने कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी पहचान बनाई थी. उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी जीते और उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था. उनके निधन पर बॉलीवुड के तमाम सितारों और फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है.

