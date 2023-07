The Trail में नए नहीं हैं Kajol के किसिंग सीन, एक्ट्रेस पहले भी कर चुकीं हैं ऑन स्क्रीन लिपलॉक, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: काजोल के फैंस के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपने ओटीटी डेब्यू द ट्रायल में अपने दो मेल को-एक्टर्स के साथ ऑनस्क्रीन किस न करने से लेकर लिप लॉक करने तक का 29 साल पुराना सिलसिला तोड़ दिया है. द ट्रायल सीरीज में काजोल अपने पति का किरदार निभाने वाले जिशु सेनगुप्ता और उनके पूर्व प्रेमी का किरदार निभाने वाले अली खान दोनों को किस करती नजर आ रही हैं. हालांकि कि ऐसा पहली बार नहीं है कि एक्ट्रेस ने अपने को-एक्टर को ऑनस्क्रीन किस किया हो. वे पहले भी कई फिल्मों में किसिंग सीन दे चुकी हैं. आइए आपको बताते हैं.

द ट्रायल में काजोल ने दिए किसिंग सीन

दोनों किस संयोगवश द ट्रायल के एपिसोड 6 में दिखाए गए हैं. पहला किस काजोल के कैरेक्टर नोयोनिका और एली खान के जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल नाम का उन के बीच एक होटल के कमरे में होता है. उसी एपिसोड के अंत में, नोयोनिका(Kajol) का अलग हुआ पति भी अपने खोए हुए प्यार को फिर से जगाते हुए नोयोनिका(Kajol) को किस करता है. जैसा कि हमने आपको बताा कि काजोल ने अपना 29 पुराना किस ना करने का सिलसिला तोड़ दिया था इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पहले स्क्रीन पर कभी किस नहीं किया है. वे पहले भी किसिंग सीन दे चुकी हैं.

