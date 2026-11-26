सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को साफ निर्देश दिए हैं कि वह भारत में पाकिस्तान में बने वेब शो, फिल्में और दूसरे तरह का कंटेंट उपलब्ध न कराए. इस पर पाकिस्तान के मंत्री की नसीहत सामने आई है...

Jo Bachay Hain Sang Samait Lo Netflix Series: नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की भारत में रिलीज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मामले में अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को 8 मई 2025 को जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की याद दिलाई है.

मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्लेटफॉर्म भारत में पाकिस्तान में बने वेब शो, फिल्में और दूसरे तरह का कंटेंट उपलब्ध न कराए. वहीं, इस विवाद पर पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पाकिस्तानी कंटेंट का विरोध करने वाले ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) की आलोचना करते हुए भारत को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी है.

पाकिस्तानी मंत्री ने भारत पर साधा निशाना

पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस विवाद को लेकर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि पहले खेल को हथियार बनाया गया, फिर पानी को और अब कला और संस्कृति को निशाना बनाया जा रहा है. अहसान इकबाल ने ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से पाकिस्तानी कंटेंट पर परमानेंट बैन लगाने की मांग का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि एक क्रिकेट मैच को राजनीतिक खतरा और एक टीवी ड्रामा को नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता समझने के लिए किसी को आखिर इनसिक्योर होना पड़ता है? उन्होंने आगे लिखा, 'भारत, बड़ा बनो. खिलाड़ियों को खेलने दो, पानी को बहने दो, कलाकारों को क्रिएट करने दो और दर्शकों को यह तय करने दो कि वे क्या देखना चाहते हैं.'





नेटफ्लिक्स को मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए?

पिछले कुछ दिनों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कई शिकायतें और अनुरोध मिले थे. इनमें खास तौर पर नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की रिलीज को लेकर चिंता जताई गई थी. इसके बाद मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को मई 2025 में जारी अपनी एडवाइजरी का हवाला देते हुए उसका पालन करने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि वह अपने पुराने रुख पर कायम रहे और भारत में पाकिस्तानी मूल की वेब सीरीज, फिल्में या किसी भी तरह के दूसरे कंटेंट उपलब्ध न कराए.

पहलगाम हमले के बाद जारी हुई थी एडवाइजरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेस और इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. इसमें पाकिस्तान में बने वेब शो, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दूसरे स्ट्रीमिंग कंटेंट को भारत में उपलब्ध नहीं कराने के लिए कहा गया था. यह निर्देश सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन वाले कंटेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि बिना सब्सक्रिप्शन के देखे जा सकने वाले कंटेंट पर भी लागू था.

AICWA और FWICE भी कर चुके हैं विरोध

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने की मांग उठाई थी. संगठन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीरीज की भारत में स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की अपील की थी. अपने पत्र में उन्होंने पुलवामा, पहलगाम और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का भी जिक्र किया था. इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई थी. फेडरेशन ने सरकार से सीरीज की प्रस्तावित रिलीज की समीक्षा करने और पहले से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की थी.

गजेंद्र चौहान ने भी उठाए सवाल

एक्टर और FTII के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तानी कलाकारों के भारत आने और यहां काम करने पर रोक है तो फिर पाकिस्तानी सीरीज को भारत में दिखाने की मंजूरी कैसे मिल गई. उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तानी कंटेंट को उपलब्ध कराने की अनुमति दी.

(IANS इनपुट्स के साथ)