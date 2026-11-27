सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी की साल 2017 की एक तस्वीर तेजी से शेयर की जा रही है जिसमें वह आतंकी हाफिज सईद के साथ नजर आ रहे हैं. इसे लेकर भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी यूजर्स भी आलोचना कर रहे हैं...

Hamza Ali Abbasi Hafiz Saeed Viral Photo: पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. भारत में इस शो को लेकर पहले से ही विरोध देखने को मिल रहा है. अब सीरीज के एक्टर हमजा अली अब्बासी की एक पुरानी तस्वीर ने इस विवाद को और हवा दे दी है.

सोशल मीडिया पर हमजा की साल 2017 की एक तस्वीर तेजी से शेयर की जा रही है जिसमें वह आतंकी हाफिज सईद के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद भारतीय यूजर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोग भी सवाल उठा रहे हैं. हमजा अली अब्बासी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट भारत में ब्लॉक है. ऐसे में भारतीय यूजर्स उनके पुराने पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं.

हमजा अली अब्बासी ने हाफिज सईद को बताया था 'शरीफ'

हमजा अली अब्बासी ने 31 दिसंबर 2017 को हाफिज सईद के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी. इसके कैप्शन में उन्होंने हाफिज सईद को सबसे अच्छे, विनम्र और गलत समझे जाने वाले लोगों में से एक बताया था. एक्टर ने लिखा था कि वह जिन लोगों से मिले हैं, उनमें हाफिज सईद सबसे अच्छे और विनम्र लोगों में से एक हैं. उन्होंने दावा किया था कि हाफिज धार्मिक सहनशीलता और इंसानियत को बढ़ावा देते हैं.

हमजा ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा था कि पाकिस्तान में उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शख्स माना जाता है. उन्होंने लिखा था कि उन्हें दोबारा हाफिज सईद का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, जिससे उनके बारे में फैलाए जा रहे प्रोपेगैंडा को साफ किया जा सके.

कौन है हाफिज सईद जिसके साथ तस्वीर को लेकर मचा है बवाल?

हाफिज मुहम्मद सईद पाकिस्तान का मिलिटेंट नेता और लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर है. लश्कर-ए-तैयबा को यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकी संगठन घोषित किया है. हाफिज सईद को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है. इस वजह से एक्टर के साथ पुरानी तस्वीर वायरल होने से विवाद बढ़ गया है.

गुस्साए यूजर्स ने नेटफ्लिक्स को भी घेरा

हमजा अली अब्बासी की पुरानी तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स की भी आलोचना शुरू हो गई है. कई भारतीय यूजर्स ने प्लेटफॉर्म को टैग करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर वह किस तरह के कलाकारों को अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'नेटफ्लिक्स, क्या आपने चेक किया कि आप किसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं?'

🚨🇵🇰 Actor Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi ) posted a selfie on 31/12/2017 with UNSC-designated terrorist Hafiz Saeed, calling him the "nicest and most polite" individual in Pakistan. Now, this “terrorist sympathizer” and part-time actor has been cast in the new series "Jo Bachay Hain Sang Samait Lo" coming on @netflix. While freedom of art should be tolerated but Supporters of anti-India terrorism and terrorists should never be excused. @MIB_India must step in and ban this web series in India! 🇮🇳 Zero tolerance for terrorism! — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) November 25, 2026

एक दूसरे यूजर ने एक्टर पर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि उन भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, जो उनका समर्थन कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा कि हमजा को उनके पुराने बयानों पर जवाब देना चाहिए. 26/11 हमले के पीड़ितों को याद किया जाना चाहिए और नेटफ्लिक्स को भी उन लोगों को अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जगह देने को लेकर सवालों का सामना करना चाहिए.

पाकिस्तान में भी हो रही हमजा अली अब्बासी की आलोचना

पाकिस्तान के कुछ यूजर्स ने भी हमजा अली अब्बासी की पुरानी तस्वीर और उनके बयान पर सवाल उठाए हैं. पाकिस्तानी वकील और लेखक मुनीब कादिर ने एक्स पर लिखा- हमजा अली अब्बासी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने उस शख्स के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई, जिसे पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र तक गलत ठहरा चुका है.' उन्होंने आगे लिखा कि हमजा अली अब्बासी को ऐसे शख्स की तारीफ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए.

🚨🇵🇰 Actor Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi ) posted a selfie on 31/12/2017 with UNSC-designated terrorist Hafiz Saeed, calling him the "nicest and most polite" individual in Pakistan. Now, this “terrorist sympathizer” and part-time actor has been cast in the new series "Jo Bachay Hain Sang Samait Lo" coming on @netflix. While freedom of art should be tolerated but Supporters of anti-India terrorism and terrorists should never be excused. @MIB_India must step in and ban this web series in India! 🇮🇳 Zero tolerance for terrorism! — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) November 25, 2026

One point on which I agree with Indian internet users is Hamza Ali Abbasi's pictures from the past. He needs to come clean as to why he was being pictured with a man whom even the UN has condemned at a global level. Hamza Ali Abbasi needs to apologize for praising such a man — Muneeb Qadir (@muneebqadirmmq) November 26, 2026

एक और पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी ने संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकी हाफिज सईद के साथ तस्वीर शेयर की थी और उसे सबसे अच्छे और विनम्र लोगों में से एक बताया था. यूजर ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अब वही अभिनेता नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आने वाले हैं. यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ सहिष्णुता और इंसानियत की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आतंकी की तारीफ की जाती है. ये कैसा दोहरा रवैया है.