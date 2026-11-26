नेटफ्लिक्स के पहले पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं, संग समेट लो' का ट्रेलर रिलीज करते ही यह विवादों में घिर गई. भारत में लोग इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, यहां पढ़ें ट्रेलर रिव्यू...

Jo Bachay Hain Sang Samait Lo Trailer Review: पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं, संग समेट लो' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. नेटफ्लिक्स ने मंगलवार, 24 नवंबर को इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया था. ट्रेलर सामने आते ही भारत में इसे लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने भारत में सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से दखल देने और इसकी रिलीज रोकने की अपील की है.

'जो बचे हैं, संग समेट लो' में पाकिस्तान के कई बड़े और चर्चित कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही इस सीरीज में कास्ट कर लिया गया है. इसकी स्टारकास्ट में फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, इकरा अजीज, हानिया आमिर, माया अली, अहमद अली अकबर, बिलाल अशरफ, आमिना शेख, हमजा अली अब्बासी, अहद रजा मीर और खुशहाल खान जैसे नाम शामिल हैं. इतने सारे कलाकारों को एक ही सीरीज में देखने के लिए पाकिस्तानी फैंस तो काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन भारत में इसकी रिलीज को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है.

क्या है 'जो बचे हैं, संग समेट लो' की कहानी?

'जो बचे हैं, संग समेट लो' की कहानी फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है. इसे मोमिना दुरैद ने डायरेक्ट किया है. सीरीज की कहानी तीन पीढ़ियों और तीन देशों में रहने वाले छह कपल्स के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें प्यार, रिश्तों, पुराने फैसलों और उनसे मिले जख्मों को दिखाया जाएगा. कहानी बताएगी कि एक पीढ़ी के रिश्तों और उसके फैसलों का असर अगली पीढ़ी की जिंदगी पर किस तरह पड़ता है.

सीरीज की कहानी दो परिवारों के बीच आगे बढ़ती है. एक परिवार है सिकंदर शहरयार का है और दूसरा लीजा महमूद का. सिकंदर का किरदार अहद रजा मीर निभा रहे हैं. वह पेशे से लॉयर हैं और अपने अतीत के इमोशनल ट्रॉमा की वजह से परिवार से दूर हो चुके हैं. वहीं, इकरा अजीज लीजा महमूद के रोल में हैं. लीजा एक आर्टिस्ट हैं और अपनी जिंदगी में कई तरह के इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही हैं.

कहानी में दोनों की मुलाकात रोम में होती है. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं. लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, जब लीजा की बहन के पुराने रिश्ते से जुड़ी बातें सामने आती हैं. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच हालात काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. सीरीज में लंदन, इटली और पाकिस्तान की लोकेशंस भी देखने को मिलेंगी.

फवाद खान और सनम सईद की केमिस्ट्री ने खींचा ध्यान

ट्रेलर में सबसे ज्यादा चर्चा फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी की हो रही है. दोनों साथ में काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं. वहीं, माया अली का किरदार भी इस बार कुछ अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है. दूसरी तरफ, सिकंदर के किरदार में अहद रजा मीर पूरे ट्रेलर में परेशान और डिस्टर्ब नजर आते हैं. इकरा अजीज का किरदार उन्हें संभालने की कोशिश करता दिखता है.

विजुअली भी ट्रेलर काफी शानदार नजर आता है. खूबसूरत लोकेशंस के साथ इसकी एडिटिंग काफी शार्प रखी गई है. वहीं, रोहेल हयात का बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर के इमोशनल इफेक्ट को और मजबूत बनाता है. मेकर्स ने ट्रेलर में कहानी के ज्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन इसे देखकर सीरीज को लेकर उत्सुकता जरूर बढ़ती है.

ट्रेलर देखकर क्या बोले लोग?

ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कई यूजर्स पाकिस्तानी कलाकारों और उर्दू कंटेंट को नेटफ्लिक्स पर देखकर खुश नजर आए. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं नेटफ्लिक्स पर उर्दू सुन रही हूं और पाकिस्तानी एक्टर्स को देख रही हूं. मैं बहुत खुश हूं. आखिरकार मेरा नेटफ्लिक्स पेमेंट वर्थ पेइंग है.'

वहीं, एक दूसरे यूजर ने फवाद खान और सनम सईद की केमिस्ट्री को काफी शानदार बताया. एक यूजर ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा कि उसे अच्छा लगा कि इसमें कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, फिर भी यह काफी दिलचस्प लग रहा है. यूजर ने बैकग्राउंड म्यूजिक की भी तारीफ की और रोहेल हयात को सलाम किया. कुछ लोग तो इस ट्रेलर को देखने के बाद नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की भी मांग करने लगे.

अशोक पंडित ने PM मोदी से की रिलीज रोकने की अपील

एक तरफ जहां सीरीज के ट्रेलर को लेकर कुछ लोग उत्साहित हैं, वहीं भारत में इसकी रिलीज को लेकर विरोध भी सामने आया है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने पाकिस्तानी कलाकारों की इस सीरीज को भारत में रिलीज किए जाने पर आपत्ति जताई है.

आईएएनएस से बातचीत में अशोक पंडित ने कहा कि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट कंटेंट को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमें पता चला है कि नेटफ्लिक्स इंडिया एक ऐसा शो लेकर आ रहा है, जो पाकिस्तानी शो है. इस शो में फवाद खान और हमजा जैसे अभिनेता हैं और बाकी दूसरे एक्टर भी शामिल हैं. हमजा वो शख्स है, जिसने हमारे सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाया है और उन्हें गाली दी है.' अशोक पंडित ने इस मामले में पीएम मोदी से दखल देने की अपील की है. उनका कहना है कि इस सीरीज की भारत में रिलीज पर रोक लगाई जानी चाहिए.

कब रिलीज होगी सीरीज?

मेकर्स के मुताबिक, 'जो बचे हैं, संग समेट लो' का पहला पार्ट 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली प्रीमियर होगा. इसके दूसरे पार्ट को लेकर फिलहाल जल्द आने की जानकारी दी गई है.

