मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब शादीशुदा और एक बच्ची की मां जेनिफर बैरेटो के सिर सजा है. जानें उनका फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और अब तक भारत की किन सुंदरियों ने यह खिताब अपने नाम किया है...

Miss Universe 2026 Winner: प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. मंगलवार, 24 नवंबर को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में उन्होंने दुनिया भर की 115 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए यह ताज जीता. इस मुकाबले में डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज ने सेकेंड रनर-अप बनीं.

जेनिफर बैरेटो सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन ही नहीं, बल्कि शादीशुदा महिला और एक बेटी की मां भी हैं. खास बात यह है कि मिस यूनिवर्स के इतिहास में पहली बार किसी शादीशुदा महिला और मां ने यह खिताब जीता है.

शादीशुदा हैं जेनिफर बैरेटो, एक बेटी की मां भी हैं

प्यूर्टो रिको के न्यूजपेपर El Nuevo Día के मुताबिक, जेनिफर बैरेटो शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम पेनेलोप है. उनके पति यान कार्लोस बैरेटो काल्डेरोन अमेरिकी सेना में सार्जेंट हैं. जेनिफर ने जून 2026 में मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको का खिताब जीता था. इस जीत के बाद उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला.

जेनिफर की जीत इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि लंबे समय तक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सिर्फ अविवाहित महिलाओं को ही हिस्सा लेने की इजाजत थी. लेकिन साल 2023 में प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव किया गया. इसके बाद शादीशुदा और मां बन चुकी महिलाओं के लिए भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का रास्ता खुल गया. अब जेनिफर इस बदलाव के बाद मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली शादीशुदा महिला और मां बन गई हैं.

साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, दो मास्टर्स डिग्रियां भी

जेनिफर बैरेटो की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफी मजबूत है. उन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. इसके अलावा उनके पास साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री भी है.

अमेरिकन डिजिटल मैग्जीन Parade.com के मुताबिक, मिस यूनिवर्स बनने से पहले जेनिफर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने ऐसे मिलिट्री परिवारों को सपोर्ट किया, जो घरेलू हिंसा और बच्चों के शोषण जैसी गंभीर समस्याओं से प्रभावित थे.

भारत की काजिया लिज मेजो टॉप 12 में नहीं बना पाईं जगह

मिस यूनिवर्स 2026 में भारत की ओर से केरल की 19 साल की लॉ स्टूडेंट काजिया लिज मेजो ने हिस्सा लिया था. उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतकर इस इंटरनेशनल ब्यूटी पेंजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया लेकिन वह इस बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज नहीं जीत सकीं. काजिया का सफर टॉप 30 तक पहुंचा, लेकिन वह टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाईं.

भारत ने अब तक तीन बार जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का भी शानदार रिकॉर्ड रहा है. देश की तीन महिलाओं ने अब तक यह खिताब अपने नाम किया है. सबसे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर इतिहास रचा था. इसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता ने भारत को यह खिताब दिलाया. वहीं, साल 2021 में हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थीं.