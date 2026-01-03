Jana Nayagan Trailer: थलपति विजय की 'जन नायकन' में बॉबी देओल का खूंखार अवतार, 'रहमान डकैत' से हो रही तुलना

फिल्म 'जना नायकन' में बॉबी देओल का लुक सबका ध्यान खींच रहा है. वह एनिमल फिल्म से ज्यादा खतरनाक रूप में नजर आ रहे हैं.

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म 'जना नायकन' (Jana Nayagan Trailer) का आज (3 जनवरी) ट्रेलर रिलीज हो गया है. विजय की यह आखिरी फिल्म है. इसके बाद वह फिल्मों से दूर पूरी तरह राजनीति में कूद पड़ेंगे. थलापति की इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ट्रेलर ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म में बॉबी देओल खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं. थलपति और बॉबी के बीच जंग छिड़ी है कि क्रिमिनल का किंग कौन?

Jana Nayagan राजनीति और सत्ता की लड़ाई का एक अहम हिस्सा है. 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर में धांसू डॉयलॉग बाजी और एक्शन नजर आ रहा है. फिल्म में विजय के बारे में पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है? जवाब मिलता है, 'तुमने बड़े-बड़े क्रिमिनल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उन क्रिमिनल का किंग कौन है, पता है? लोग उसे थलापति बुलाते हैं. उसको टच नहीं करना, वरना काट डालेगा.'

बॉबी का 'एनिमल' से भी खतरनाक अवतार

इसके बाद बॉबी देओल की एंट्री होती है. उनका लुक सबका ध्यान खींच रहा है. वह एनिमल फिल्म से ज्यादा खतरनाक रूप में नजर आ रहे हैं. उनकी तुलना 'धुरंधर' के रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) से की जा रही है. ट्रेलर में देखा गया उनका हर सीन थ्रिल बना है.

निर्माताओं ने फिल्म की स्टोरी को लेकर अभी कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन ट्रेलर देखकर नजर आ रहा है कि यह एक आम आदमी की कहानी है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है. थलपति का किरदार एक पूर्व पुलिस अधिकारी है. वह चुप खड़े रहने के बजाय गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं.

फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन उससे पहले ही इसके ट्रेलर ने धमाल मचा दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से