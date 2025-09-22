जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका खारिज, जारी रहेगा केस

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें
एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. इस मामले की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट केस जारी रखने का आदेश दिया हैं.
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर केस से संबंधित मामले में अभी राहत नहीं मिली है. बता दें कि जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए केस जारी रखने का आदेश दिया हैं. ऐसा पहली बार नहीं है कि याचिका खारिज की गई हो, बल्कि इससे पहले भी हाई कोर्ट द्वारा जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की जा चुकी हैं.
हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
अभिनेत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होगा और वहीं पर वह अपनी बात रख सकती हैं.
सभी तोहफे अवैध रुप से कमाए गए थे
जैकलीन की ओर से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह झूठे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें पता था कि जो महंगे तोहफे उन्होंने सुकेश से लिए, वे अवैध रूप से कमाई गई रकम से खरीदे गए थे. हालांकि, कोर्ट ने इस वक्त इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
कई बार सच तय कर पाना होता है मुश्किल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह आरोप है कि 'आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोग आपस में करीबी होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता. ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट ही सही मंच होता है, जहां तथ्यों की गहराई से जांच की जा सकती है.
जैकलीन फर्नांडिस के वकील की प्रतिक्रिया
इस पूरे मामले पर जैकलीन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमारा जो मामला है, वह ट्रायल कोर्ट में चार्ज तय करने की बहस के स्तर पर है. हमारा सुप्रीम कोर्ट आने का उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट हमारे मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सुने. इसी कारण हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए." प्रशांत पाटिल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में यह आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से चार्ज पर बहस सुने और हाईकोर्ट की टिप्पणियां उसमें कोई बाधा न बनें.
