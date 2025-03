IPL Opening Ceremony 2025: आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है. इस बार भी इस टूर्नामेंट का खुमार सभी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. शनिवार को यानी पहले दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (KKR vs RCB) के बीच मैच खेला जाएगा. इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शिरकत करेंगे. वहीं एक दिन पहले शुक्रवार को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी टीम केकेआर को सपोर्ट करने के कोलकाता पहुंच गए हैं. उनके वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस का जमावड़ा देखने को मिला.

आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला है. शाहरुख खान उद्घाटन मैच में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंच गए. ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाना है. एयरपोर्ट पर उनकी झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे. एक्टर इस दौरान भारी सिक्योरिटी के बीच बाहर निकले थे. उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस दौरान किंग खान जींस के साथ व्हाइट टी-शर्ट पहनी थी और अपने लुक को हाफ जैकेट और चश्मे के साथ पूरा किया.

