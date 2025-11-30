FacebookTwitterYoutubeInstagram
द. अफ्रीका-भारत के मैच में विराट कोहली-135, रोहित शर्मा-57 रन बनाए, केएल राहुल-60, जायसवाल-18, वाशिंगटन-13, रवींद्र जडेजा- 32, गायकवाड- 8, हर्षित राणा- 3, गायकवाड- 8, और हर्षित राणा ने 3 रन बनाए

इंटरनेट ने एक्टर्स की याददाश्त कमजोर कर दी है… संघर्ष के दिनों को याद करके बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि इंटरनेट ने एक्टर्स का फोकस और प्रैक्टिस का समय कम कर दिया है. उन्होंने अपनी नई वेब सीरीज और फिल्म को लेकर भी बातें साझा कीं.

राजा राम

Updated : Nov 30, 2025, 04:48 PM IST

इंटरनेट ने एक्टर्स की याददाश्त कमजोर कर दी है… संघर्ष के दिनों को याद करके बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी

नवाजुद्दीन सिद्दीकी
 

Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में शुमार नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स’ और फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ को लेकर चर्चा में हैं. एक हालिया बातचीत में उन्होंने अपने संघर्ष भरे दिनों को याद किया और बताया कि कैसे बिना इंटरनेट के दौर में उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक्टिंग और रिहर्सल पर रहता था. उन्होंने कहा कि उस समय मेहनत और अभ्यास ही कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी. 

कलाकारों की याददाश्त पर असर

नवाजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुरुआती दिनों में वे रोज़ तीन-तीन प्ले की रिहर्सल किया करते थे. उन्होंने कहा कि, “मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारा समय सबसे अच्छा था, लेकिन इंटरनेट ना होने के कारण हमारे पास खुद को तराशने का भरपूर समय था. हम घंटों रिहर्सल करते थे और बस काम में डूबे रहते थे.” उन्होंने आज के दौर की तुलना करते हुए कहा कि इंटरनेट ने कलाकारों की एक बड़ी क्षमता याददाश्त पर असर डाला है. नवाजुद्दीन के अनुसार, लगातार फोन स्क्रॉल करने से कलाकारों का फोकस टूटा है और वे अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते. उन्होंने कहा, “कई बार हम 5 मिनट फोन देखते हैं और थोड़ी देर बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था. ये हमारी मेमोरी को कमजोर कर रहा है.”

यह भी पढ़ें: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रोमांचक मर्डर मिस्ट्री

उनकी फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बैंक की नौकरी करता है लेकिन अभिनेता बनने का सपना देखता है. इस फिल्म में उसके संघर्ष, सीखने की कोशिश और सपनों की राह को दिखाया गया है. फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सतरूपा, नवीन कस्तूरिया और अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. यह फिल्म जून 2025 में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है. वहीं, उनकी बहुप्रतीक्षित सीरीज ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स’ 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह ‘रात अकेली है’ का सीक्वल है और एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री को आगे बढ़ाती है. टीजर रिलीज के बाद से ही दर्शक इसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं. 

इनपुट-आईएएनएस

