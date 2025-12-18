बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड, जानिए क्या है पूरा मामला

मुंबई में शिल्पा शेट्टी के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और संभावित टैक्स अनियमितताओं की जांच को लेकर की गई है.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह फिल्म या फिटनेस नहीं बल्कि आयकर विभाग की कार्रवाई है. गुरुवार को मुंबई स्थित उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की. यह कार्रवाई उनके नाम से जुड़े बैस्टियन रेस्टोरेंट और उससे संबंधित कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के लिए की जा रही है. इस मामले में मुंबई के साथ-साथ बेंगलुरु में भी एक साथ जांच चल रही है.

टैक्स गड़बड़ियों की जांच

मुंबई में गुरुवार को आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के आवास पर छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई उनके बैस्टियन (Bastian) रेस्टोरेंट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और संभावित टैक्स गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में की गई है. सुबह से ही आयकर विभाग की कई टीमें शिल्पा शेट्टी के घर और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच करती नजर आईं. मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही. इसी मामले में बेंगलुरु में भी बैस्टियन रेस्टोरेंट और उससे संबंधित कंपनियों के परिसरों पर आयकर विभाग की टीमें पहुंचीं और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले. माना जा रहा है कि होटल और रेस्टोरेंट कारोबार में निवेश, आय के स्रोत और टैक्स भुगतान को लेकर कुछ अनियमितताओं की आशंका जताई गई है.

शिल्पा शेट्टी की लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

आयकर विभाग को शक है कि रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े कुछ लेन-देन में आय और टैक्स से संबंधित विवरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं. हालांकि, फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और न ही यह बताया गया है कि जांच किस स्तर तक पहुंच चुकी है. इस मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि एक दिन पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने बैस्टियन समेत दो रेस्टोरेंट्स के खिलाफ तय समय से अधिक देर तक संचालन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रेस्टोरेंट में शिल्पा शेट्टी की लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जाती है. रेस्टोरेंट पर केस दर्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उनका संचालन से सीधा जुड़ाव नहीं है.

फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी

गौरतलब है कि बैस्टियन गार्डन सिटी रेस्टोरेंट का संचालन बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत कारोबारी रंजीत बिंद्रा ने की थी. शिल्पा शेट्टी ने साल 2019 में इस ब्रांड में निवेश किया था. फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति साफ हो पाएगी.

