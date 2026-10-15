इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, क्या OCI कार्डधारक का प्रदर्शन में जाना अपराध है? समझिए पूरा नियम

अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक इमरान खान को प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला है. जानिए OCI कार्डधारक के राजनीतिक अधिकार और पूरा कानूनी नियम.

इमरान खान को FRRO, मुंबई ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है.

10 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के बाद यह कार्रवाई हुई.

क्या OCI कार्डधारक का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में अपराध है?

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित से समझेंगे विदेशी नागरिकों के अधिकार का पूरा नियम.

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं. अमेरिकी नागरिकता रखने वाले और भारत के OCI कार्डधारक इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है. यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के बाद हुई.

मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक अभिनेता के प्रदर्शन में शामिल होने का नहीं है. सवाल यह है कि भारत का OCI कार्ड रखने वाले किसी विदेशी नागरिक के राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर कौन से नियम लागू होते हैं और सरकार किन परिस्थितियों में उसे भारत छोड़ने का निर्देश दे सकती है.

इमरान खान को नोटिस किसने दिया?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को Foreigners Regional Registration Office यानी FRRO, मुंबई की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है.

यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद सामने आई. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन की ओर से शिकायत को FRRO तक भेजा गया. इसके बाद विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों के तहत FRRO ने इमरान को नोटिस जारी किया.

आखिर इमरान ने किया क्या था?

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था. इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे. प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था.

इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई और शिकायत का मामला सामने आया. इसी बीच यह सवाल उठा कि क्या एक विदेशी नागरिक, भले ही उसके पास OCI कार्ड हो, भारत में किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकता है. यहीं से पूरा विवाद OCI और विदेशी नागरिकों पर लागू कानून तक पहुंचता है.

इमरान खान किस देश के नागरिक हैं?

यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है. इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं. उनके पास भारत का OCI यानी Overseas Citizen of India कार्ड है.

OCI कार्ड को भारतीय नागरिकता नहीं समझना चाहिए. यह भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को भारत आने-जाने और कुछ दूसरी सुविधाएं देता है, लेकिन इससे व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन जाता यानी इमरान के मामले में उनकी स्थिति है- अमेरिकी नागरिक + भारत के OCI कार्डधारक.



OCI कार्डधारक भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकता और उसे भारतीय नागरिकों को मिलने वाले सभी राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं होते.

नोटिस में क्या कहा गया है?

ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, FRRO के नोटिस में इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई Immigration and Foreigners Act, 2025 के तहत की गई है. रिपोर्टों में नोटिस के लिए इस कानून की धारा 7 और धारा 29 का उल्लेख किया गया है.

Immigration and Foreigners Act, 2025 भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, उनके रहने और उन्हें देश से बाहर करने से जुड़े नियमों का प्रमुख कानून है. धारा 7 के तहत सरकार विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, प्रस्थान और उनके यहां रहने को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने से जुड़े आदेश जारी कर सकती है.



वहीं धारा 29 के तहत कानून, उसके नियम या आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में या प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर किसी विदेशी नागरिक को भारत से बाहर करने की कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने से अपने आप अपराध साबित हो जाता है, ऐसा सीधा निष्कर्ष कानून से नहीं निकाला जा सकता. असल सवाल यह होगा कि इमरान के मामले में अधिकारियों ने किस खास नियम या शर्त के उल्लंघन को आधार बनाया है.

क्या OCI कार्डधारक को प्रदर्शन करने का अधिकार है?

यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है.भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार देता है. लेकिन ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं. विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के ये अधिकार भारतीय नागरिकों की तरह हासिल नहीं होते.इसका मतलब यह है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक होने के कारण भारतीय नागरिकों की तरह अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते. इसका दूसरा मतलब यह भी नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा सरकार की आलोचना करना अपने आप एक अपराध बन जाता है. किसी मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए यह देखना जरूरी होगा कि उसने किस कानून या लागू शर्त का उल्लंघन किया है.

सुप्रीम कोर्ट का Louis De Raedt फैसला क्यों अहम है?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का Louis De Raedt vs Union of India फैसला भी महत्वपूर्ण संदर्भ देता है. इस फैसले में अदालत ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट किया था.

विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अधिकार भारतीय नागरिकों की तरह प्राप्त नहीं हैं. वहीं अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशी नागरिकों को भी मिलता है.

विदेशी नागरिक होने का मतलब यह नहीं कि सरकार की हर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाती है. विदेशी नागरिकों के भारत में रहने का अधिकार भारतीय नागरिकों जैसा नहीं है, लेकिन सरकारी कार्रवाई भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए.

कानून के जानकार ने क्या कहा?

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित के मुताबिक, इमरान खान का मामला सिर्फ एक अभिनेता के राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने का नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकता, संवैधानिक अधिकारों और विदेशी नागरिकों के भारत में रहने से जुड़े कानून का मामला है.

उनके मुताबिक, OCI कार्ड भारत में रहने की विशेष सुविधा देता है, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं. संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों के लिए है. हालांकि, किसी विदेशी नागरिक द्वारा सरकार की आलोचना करना अपने आप अपराध नहीं बन जाता.

तनुज दीक्षित ने बताया कि Immigration and Foreigners Act, 2025 की धारा 7 और 29 के तहत सरकार के पास विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, रहने और निष्कासन को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं. लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल कानून के अनुसार होना जरूरी है. उन्होंने एक और अहम अंतर बताया- भारत छोड़ने का नोटिस और OCI कार्ड का निरस्तीकरण दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं.

क्या नोटिस मिलने का मतलब OCI कार्ड भी रद्द हो गया?

नहीं. दोनों को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा.

OCI पंजीकरण रद्द करने के लिए Citizenship Act, 1955 की धारा 7D में अलग प्रावधान हैं. कानून में इसके लिए कई आधार दिए गए हैं. कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक हित, निर्धारित आपराधिक दोषसिद्धि या OCI पंजीकरण हासिल करने में धोखाधड़ी जैसे आधारों पर कार्रवाई हो सकती है.

OCI पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई में संबंधित व्यक्ति को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने का प्रावधान भी है.इसलिए इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलना और उनका OCI कार्ड रद्द होना दो अलग सवाल हैं. फिलहाल इन दोनों को एक ही कार्रवाई मानना सही नहीं होगा.

अब इमरान खान के पास क्या कानूनी रास्ता है?

इमरान खान की कानूनी टीम अब इस नोटिस को चुनौती देने की तैयारी में है. ताजा जानकारी के मुताबिक, वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं. उनकी ओर से FRRO के नोटिस को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है.

तनुज दीक्षित के मुताबिक, पहला कदम FRRO से नोटिस का पूरा आधार और संबंधित दस्तावेज हासिल करना हो सकता है. इसके बाद नोटिस वापस लेने या उस पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जा सकता है.

अगर वहां से राहत नहीं मिलती, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है. 28 अक्टूबर की समयसीमा को देखते हुए नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक की मांग भी की जा सकती है.हालांकि, सिर्फ याचिका दाखिल कर देने से नोटिस अपने आप स्थगित नहीं होता. अदालत को इस पर अलग से आदेश देना होगा.

असली कानूनी सवाल क्या है?

इमरान खान का मामला अब एक बड़े सवाल में बदल गया है- क्या किसी OCI कार्डधारक का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप कानून का उल्लंघन है, या सरकार को कार्रवाई के लिए किसी खास कानूनी प्रावधान और उल्लंघन को स्थापित करना होगा?

एक तरफ यह स्पष्ट है कि OCI कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता और OCI कार्डधारक भारतीय नागरिकों को मिले राजनीतिक अधिकारों का उसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता. दूसरी तरफ, किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ देश छोड़ने की कार्रवाई के लिए लागू कानून और उसके तहत जारी आदेश का आधार महत्वपूर्ण होगा. इसलिए इस मामले में तीन चीजों को अलग-अलग समझना जरूरी है- प्रदर्शन में शामिल होना, FIR या शिकायत दर्ज होना और भारत छोड़ने का नोटिस मिलना. इनमें से कोई भी अपने आप व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता.

अब नजर इस बात पर है कि इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या चुनौती देते हैं और अदालत FRRO के नोटिस को लेकर क्या रुख अपनाती है. 28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले इस कानूनी विवाद में अगला कदम इसलिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मामला सिर्फ इमरान खान तक सीमित नहीं है. यह भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के अधिकारों और उन पर लागू नियमों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है.