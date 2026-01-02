FacebookTwitterYoutubeInstagram
'तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में...' Hrithik Roshan ने किसके लिए किया इमोशनल पोस्ट

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 10:50 PM IST

बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने नए साल के मौके पर अपने चचेरे भाई ईशान रोशन के लिए इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक और दिल छूने वाला पोस्ट किया. ऋतिक ने लिखा, 'तुम्हारी मौजूदगी मेरे जीवन में खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है. ईशान तुम एक दुर्लभ और असाधारण इंसान हो, जो न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में अनगिनत खुशियां लाने की वजह हो.'

इस पोस्ट में ऋतिक ने ईशान को न सिर्फ अपना भाई बताया, बल्कि जीवन का सबसे करीबी साथी भी बताया. ऋतिक ने लिखा, "ईशान, तुम्हारी मौजूदगी मेरे जीवन में खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। ईशान, तुम एक दुर्लभ और असाधारण इंसान हो, जो न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में अनगिनत खुशियां लाने की वजह है."

ऋतिक रोशन ने कहा कि ईशान पूरे परिवार के लिए खास हैं. पिछले कुछ सालों में ऋतिक ने ईशान को एक समर्पित और जुनूनी फिल्ममेकर बनते देखा है. अभिनेता ने भाई ईशान के लिए आगे लिखा, "सच बताऊं तो तुम्हारी खामोशी में छिपी ताकत, विनम्रता में मौजूद ताकत और अपनी जगह बनाने की लगातार कोशिश से बेहद प्रभावित हूं. ये गुण मुझे प्रेरित करते हैं."

उन्होंने ईशान को सलाह दी कि वह अपनी अंदर की ताकत को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें. ईशान रोशन फिल्म इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं और अब खुद निर्देशन की ओर बढ़ रहे हैं. ऋतिक अक्सर भाई का सपोर्ट करते नजर आते हैं.

शादी के लिए भाई को दी बधाई

हाल ही में ऐश्वर्या के साथ शादी के बंधन में बंधे ईशान को जिंदगी के नए अध्याय के लिए बधाई देते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा, "आज जब तुम और ऐश्वर्या जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो तो मैं शुभकामनाएं देता हूं. मैं चाहता हूं कि तुम अपनी निजी जिंदगी यानी पति-पत्नी के रिश्ते में भी उतनी ही सफलता पाओ, जितनी अपने प्रोफेशनल करियर में हासिल की है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

