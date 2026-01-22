FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस के मदन मोहन झा की भी सुरक्षा हटाई गई | गिरिराज सिंह भी अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे | तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ की गई | यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बदसलूकी की जांच होनी चाहिए- मौर्य | 'शंकराचार्य से प्रार्थना है, अच्छे से स्नान करें', इस मामले को अब खत्म करें- मौर्य | बिहार के मंत्री मंगल पांडे को Z श्रेणी सुरक्षा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Oscar 2026: ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Oscar 2026: ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

ऑस्कर 2026 की नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही भारत की फिल्म ‘होमबाउंड’ का सफर यहीं थम गया. इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के बावजूद फिल्म अंतिम पांच नॉमिनेटेड फिल्मों में शामिल नहीं हो सकी.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 08:07 PM IST

Oscar 2026: ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

ऑस्कर नॉमिनेशन लिस्ट में 'होमबाउंड' नहीं बना पाई जगह 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की ओर से 22 जनवरी की शाम ऑस्कर 2026 की नॉमिनेशन सूची जारी कर दी गई. इस घोषणा के साथ ही भारतीय सिनेमा से जुड़ी उम्मीदों को भी झटका लगा है. भारत की चर्चित फिल्म ‘होमबाउंड’ इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अंतिम नॉमिनेशन हासिल नहीं कर सकी और अब ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है. हालांकि, ‘होमबाउंड’ का सफर पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहा. इससे पहले यह फिल्म इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई थी, जिसे अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था. इसी वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों और इंडस्ट्री के भीतर नॉमिनेशन की उम्मीदें और मजबूत हो गई थीं. 

टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में शामिल

करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म अपनी भावनात्मक कहानी, सशक्त अभिनय और सामाजिक संदर्भों के कारण दर्शकों के बीच चर्चा में रही. कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी. ‘होमबाउंड’ के नॉमिनेशन से बाहर होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने निराशा जताई, जबकि कई दर्शकों ने टॉप-15 तक पहुंचने को भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया. 

केवल पांच को नॉमिनेशन मिला

ऑस्कर 2026 की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कुल 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में से केवल पांच को नॉमिनेशन मिला है. इन नॉमिनेटेड फिल्मों में ब्राजील की The Secret Agent, फ्रांस की It Was Just an Accident, नॉर्वे की Sentimental Values, स्पेन की Sirat और ट्यूनिशिया की The Voice of Hind Rajab शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' को लगा बड़ा घाटा, पहले धुरंधर और अब सनी देओल की फिल्म के साथ हुआ ऐसा

भारतीय फिल्मों के लिए नई संभावना

बीते कुछ वर्षों में भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की कहानी कहने की क्षमता को पहचान मिली है. ऐसे में ‘होमबाउंड’ का नॉमिनेशन से चूक जाना जरूर एक झटका है, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय सफर भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहुंच को भी दर्शाता है. फिलहाल ऑस्कर 2026 की रेस से ‘होमबाउंड’ बाहर हो चुकी है, लेकिन फिल्म का यह सफर आने वाले समय में भारतीय फिल्मों के लिए नई संभावनाओं और उम्मीदों की जमीन तैयार करता नजर आता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement