Oscar 2026: ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

ऑस्कर 2026 की नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही भारत की फिल्म ‘होमबाउंड’ का सफर यहीं थम गया. इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के बावजूद फिल्म अंतिम पांच नॉमिनेटेड फिल्मों में शामिल नहीं हो सकी.

द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की ओर से 22 जनवरी की शाम ऑस्कर 2026 की नॉमिनेशन सूची जारी कर दी गई. इस घोषणा के साथ ही भारतीय सिनेमा से जुड़ी उम्मीदों को भी झटका लगा है. भारत की चर्चित फिल्म ‘होमबाउंड’ इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अंतिम नॉमिनेशन हासिल नहीं कर सकी और अब ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है. हालांकि, ‘होमबाउंड’ का सफर पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहा. इससे पहले यह फिल्म इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई थी, जिसे अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था. इसी वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों और इंडस्ट्री के भीतर नॉमिनेशन की उम्मीदें और मजबूत हो गई थीं.

टॉप-15 शॉर्टलिस्ट में शामिल

करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म अपनी भावनात्मक कहानी, सशक्त अभिनय और सामाजिक संदर्भों के कारण दर्शकों के बीच चर्चा में रही. कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी. ‘होमबाउंड’ के नॉमिनेशन से बाहर होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने निराशा जताई, जबकि कई दर्शकों ने टॉप-15 तक पहुंचने को भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया.

केवल पांच को नॉमिनेशन मिला

ऑस्कर 2026 की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कुल 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में से केवल पांच को नॉमिनेशन मिला है. इन नॉमिनेटेड फिल्मों में ब्राजील की The Secret Agent, फ्रांस की It Was Just an Accident, नॉर्वे की Sentimental Values, स्पेन की Sirat और ट्यूनिशिया की The Voice of Hind Rajab शामिल हैं.

Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

भारतीय फिल्मों के लिए नई संभावना

बीते कुछ वर्षों में भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की कहानी कहने की क्षमता को पहचान मिली है. ऐसे में ‘होमबाउंड’ का नॉमिनेशन से चूक जाना जरूर एक झटका है, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय सफर भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहुंच को भी दर्शाता है. फिलहाल ऑस्कर 2026 की रेस से ‘होमबाउंड’ बाहर हो चुकी है, लेकिन फिल्म का यह सफर आने वाले समय में भारतीय फिल्मों के लिए नई संभावनाओं और उम्मीदों की जमीन तैयार करता नजर आता है.

