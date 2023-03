Oscar 2023: भारत से ऑस्कर जीतने वाली RRR और The Elephant Whisperers को कहां देख सकते हैं आप, यहां जानें सबकुछ

RRR and the elephant whisperers

डीएनए हिंदीः भारत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है. आज एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर (RRR) के सॉन्ग नाटू-नाटू (Naatu-Naatu) और गुनीत मोंगा द्वारा प्रोड्यूस और कार्तिकी गोन्साल्विस द्वारा निर्देशित दी एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers) ने ऑस्कर अवॉर्ड हासिल कर लिया है. इसमें नाटू-नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और दी एलिफेंट व्हिस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्र शॉर्ट कैटेगरी में अवॉर्ड दिया गया है. इसके साथ ही भारत से एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में ऑल दैट ब्रीद्स (All That Breathes) को भी नॉमिनेशन मिला था लेकिन यह अवॉर्ड नहीं जीत पाई.

ये तीनों ही फिल्में अपने-अपने कैटेगरी में काफी बेहतरीन हैं और यही कारण है कि यह ऑस्कर तक पहुंचने में कामयाब रहीं. ऐसे में यदि आप भी इन फिल्मों को देखना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इन्हें कहां और कैसे देख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पर इन फिल्मों को देख सकते हैं.

RRR: एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR को यदि आप देखना चाहते हैं आप इसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. इस फिल्म को आप Netflix, Hotstar और Zee5 पर देख सकते हैं. बता दें कि यह फिल्म अबतक कई इंटरनेशनल अवॉर्ड जीत चुकी है और इस फिल्म में रामचरन, जुनियर एंटीआर और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में हैं.

The Elephant Whisperers: इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर कार्तिकी गोन्साल्विस ने डायरेक्ट किया है. इसके साथ इसे सिख्या एंटरटेनमेंट की गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है. इसे डिस्ट्रीब्यूट नेटफ्लिक्स कर रहा है और आप इसे OTT प्लेटफॉर्म NetFlix पर देख सकते हैं.

All That Breathes: इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को शौनक सेन डायरेक्ट किया है. यह फिल्म दिल्ली के दो भाइयों नदीम और सऊद के बारे में है, जो शहर की बिगड़ती हवा और बिगड़ते सामाजिक ताने-बाने के बीच, माइग्रेंट ब्लैक काइट्स (काली चील) को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं. इसे आप https://www.hbo.com/ पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए आपको HBOMAX का सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

