हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

छत्तीसगढ़ के कोरबा में महशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के शो में बवाल हो गया. कुछ लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जमकर तोड़फोड़ और गोली मारने की धमकी दी. हंगामे के कारण सपना चौधरी ने तुरंत बंद कर दिया और होटल चली गईं. इस मामले में कार्यक्रम के आयोजकों ने सिटी कोतवाली पुलिस में FIR दर्ज कराई है.

जानकारी के मुताबिक, कोरबा के एक रिसॉर्ट में सपना चौधरी का 12 अक्टूबर को शो था. शो में उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच गई. सपना चौधरी ने स्टेज पर जैसी ही तड़कता-भड़कता डांस डांस शुरू किया भीड़ बेकाबू होने लगी. मजबूरन ढाई घंटे का शोह 1 घंटे में बंद करना पड़ा.

शो के बाद सपना चौधरी अपने होटल के रूम में सोने चली गईं. इसी दौरान कुछ युवक नशे में धुत होटल में घुस आए और उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश लगे. जब उनके सुरक्षाकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. इतना ही नहीं गोली मारने की धमकी दी गई.

4 लोगों के खिलाफ FIR

इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक करणदीप ने 4 लोगों अमित, अनिल, युगल और सुजल के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. करणदीप का कहना है कि उनके रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी के डीवीआर और 10,000 रुपये लूटकर ले गए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी नितीश ठाकुर ने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मामले की जांच की जा रही. सपना चौधरी का कहना है कि अगर रिसॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह ने मदद नहीं की होती तो उनकी जान भी जा सकती थी.

