किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

बिहार चुनाव: महुआ के 'रण' में तेज प्रताप यादव, छोटे भाई तेजस्वी की बढ़ाई हार्ट बीट, पहली लिस्ट से कर दिया खेला!

चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती

Joint Pain And Posture: 'बैठने की आदत' बन सकती है जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण, जानिए क्यों जरूरी है सही पॉश्चर

कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal 

एंटरटेनमेंट

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Sapna Choudhary News: सपना चौधरी का कहना है कि अगर रिसॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह ने मदद नहीं की होती तो उनकी जान भी जा सकती थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 13, 2025, 09:42 PM IST

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो में बवाल (Old Pic)

छत्तीसगढ़ के कोरबा में महशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के शो में बवाल हो गया. कुछ लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जमकर तोड़फोड़ और गोली मारने की धमकी दी. हंगामे के कारण सपना चौधरी ने तुरंत बंद कर दिया और होटल चली गईं. इस मामले में कार्यक्रम के आयोजकों ने सिटी कोतवाली पुलिस में FIR दर्ज कराई है.

जानकारी के मुताबिक, कोरबा के एक रिसॉर्ट में सपना चौधरी का 12 अक्टूबर को शो था. शो में उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच गई. सपना चौधरी ने स्टेज पर जैसी ही तड़कता-भड़कता डांस डांस शुरू किया भीड़ बेकाबू होने लगी. मजबूरन ढाई घंटे का शोह 1 घंटे में बंद करना पड़ा.

शो के बाद सपना चौधरी अपने होटल के रूम में सोने चली गईं. इसी दौरान कुछ युवक नशे में धुत होटल में घुस आए और उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश लगे. जब उनके सुरक्षाकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. इतना ही नहीं गोली मारने की धमकी दी गई.

4 लोगों के खिलाफ FIR
इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक करणदीप ने 4 लोगों अमित, अनिल, युगल और सुजल के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. करणदीप का कहना है कि उनके रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी के डीवीआर और 10,000 रुपये लूटकर ले गए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी नितीश ठाकुर ने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मामले की जांच की जा रही. सपना चौधरी का कहना है कि अगर रिसॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह ने मदद नहीं की होती तो उनकी जान भी जा सकती थी.

