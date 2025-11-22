FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने

Harman Sidhu Death: मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया. मानसा जिले में अपने गांव ख्याला लौटते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई. वह महज 37 साल के थे और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 22, 2025, 03:23 PM IST

Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने
Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का शुक्रवार 21 नवंबर 2025 देर रात एक भयानक सड़क हादसे में निधन हो गया. हरमन सिद्धू महज 37 साल के थे और उनकी अचानक मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा पंजाब के मानसा जिले में हुआ. हरमन सिद्धू शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे अपनी कार से शूटिंग के बाद अपने गांव ख्याला कलीं वापस लौट रहे थे. इसी दौरान, उनकी कार एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई.

मौके पर ही हुई मौत

कार और ट्रक की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि हरमन सिद्धू को गंभीर चोटें आईं. टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. बताया जा रहा है कि हरमन सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंची.
दुर्घटना के बाद पुलिस ने सिंगर के शव को कब्जे में ले लिया था. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हरमन सिद्धू का शव उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है. उनके पैतृक गांव ख्याला में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मिस पूजा के साथ किए कई हिट गाने

हरमन सिद्धू पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम थे. उन्होंने कई पंजाबी गानों में अपनी आवाज दी थी. वह खासकर मशहूर पंजाबी गायिका मिस पूजा के साथ अपने हिट गानों के लिए जाने जाते थे. उनके कुछ लोकप्रिय गानों में 'पेपर में प्यार' और 'उठोजी तुहाड़ी जान गुड मॉर्निंग कैंदी है' शामिल हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RATUL✍️ (@ratulwriter)

म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर

हरमन सिद्धू के निधन की खबर सामने आने के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कम उम्र में उनके अचानक चले जाने से सेलेब्रिटीज और फैंस स्तब्ध हैं. सोशल मीडिया पर उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग उनकी तस्वीरें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

