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दोबारा दूल्हा बनने को तैयार हैं Hardik Pandya, माहिका शर्मा संग उदयपुर में रचाएंगे शादी? 2 साल पहले हुआ था नताशा से तलाक

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दोबारा दूल्हा बनने को तैयार हैं Hardik Pandya, माहिका शर्मा संग उदयपुर में रचाएंगे शादी? 2 साल पहले हुआ था नताशा से तलाक

Hardik Pandya Second Marrage: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा की शादी की अफवाहें तेज हैं. सोशल मीडिया दावों के अनुसार, दोनों 22 मई को उदयपुर में एक निजी समारोह में सात फेरे ले सकते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 17, 2026, 08:31 AM IST

दोबारा दूल्हा बनने को तैयार हैं Hardik Pandya, माहिका शर्मा संग उदयपुर में रचाएंगे शादी? 2 साल पहले हुआ था नताशा से तलाक
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद, अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि हार्दिक पांड्या बहुत जल्द दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. खबरों की मानें तो हार्दिक इन दिनों मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं और दोनों का रिश्ता अब शादी के मोड़ पर पहुंच चुका है.

उदयपुर में 22 मई को सात फेरे लेने का दावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक यूजर के पोस्ट ने इस समय इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. इस दावे के मुताबिक, हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा आगामी 22 मई को राजस्थान के उदयपुर शहर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि उदयपुर वही जगह है जहां हार्दिक ने अपनी पूर्व पत्नी नताशा के साथ भी दोबारा भव्य शादी रचाई थी. बताया जा रहा है कि यह विवाह बेहद निजी (Private Function) होगा, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे. हालांकि, इस खबर पर अभी तक हार्दिक या माहिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

साल 2025 से एक-दूसरे के साथ हैं हार्दिक और माहिका

रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक और माहिका साल 2025 से एक-दूसरे के साथ हैं. अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से ही इस जोड़े को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है. हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल (IPL) मैचों के दौरान भी माहिका स्टैंड्स में बैठकर हार्दिक पांड्या को चीयर करती हुई नजर आई थीं. इतना ही नहीं, कई बार उन्हें हार्दिक के बेटे अगस्त्य के साथ भी खुशनुमा पल बिताते हुए स्पॉट किया गया है.

नताशा संग चार साल में खत्म हुआ था रिश्ता, कौन हैं माहिका शर्मा?

हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, लेकिन चार साल बाद यानी 2024 में दोनों का तलाक हो गया. अलग होने के बावजूद दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश (Co-parenting) कर रहे हैं. वहीं, अगर माहिका शर्मा की बात करें तो वह फैशन इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. माहिका सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा जैसे भारत के दिग्गज डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं और उन्हें 'मॉडल ऑफ द ईयर' का खिताब भी मिल चुका है. इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब फैंस को इंतजार है कि कब यह कपल अपनी शादी की अफवाहों पर से सस्पेंस हटाता है.

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