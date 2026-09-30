'हनुमान अंश' ने दिखाई राह, 'The Vvaan' ने पकड़ी रफ्तार... क्या आस्था बन रही है नया बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला?

'हनुमान अंश' से 'The Vvaan' तक, क्या भारतीय सिनेमा में आस्था और लोककथाओं का दौर लौट आया है? इस बदलते सिनेमाई ट्रेंड पर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव की राय क्या है, जानिए इस एक्सप्लेनर में.

'हनुमान अंश' की कम बजट में बड़ी कामयाबी

'The Vvaan' की बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार

'कांतारा' और 'तुम्बाड़' ने दिखाई राह

भेड़चाल नहीं, कहानी का कनेक्शन जरूरी

भारतीय सिनेमा में भक्ति का मतलब बदल रहा है. अब आस्था सिर्फ भगवान और संतों की कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि लोककथा, रहस्य, फैंटेसी और सुपरनैचुरल कहानियों का आधार भी बन रही है. 'हनुमान अंश' की असाधारण सफलता से लेकर 'The Vvaan' की शुरुआती रफ्तार और 'कांतारा', 'तुम्बाड़' जैसी फिल्मों की मिसाल तक, सवाल है कि क्या दर्शक अब अपनी सांस्कृतिक जड़ों से निकली कहानियों को नए अंदाज में स्वीकार कर रहा है? इस सवाल पर नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव से भी हमने बात की. उनका कहना है कि किसी ट्रेंड को देखकर सिर्फ उसकी भेड़चाल में शामिल हो जाना फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं है.

भारतीय सिनेमा में धार्मिक और पौराणिक फिल्मों की परंपरा पुरानी है, लेकिन उन्हें पर्दे पर पेश करने का तरीका जरूर बदला है. अब कहानी सिर्फ पूजा-पाठ या पौराणिक प्रसंग तक सीमित नहीं रहती. लोकविश्वास, आध्यात्मिकता, रहस्य, जंगल, लोकदेवता और मिथकीय कल्पना को हॉरर, फैंटेसी और थ्रिलर जैसे जॉनर के साथ जोड़ा जा रहा है.

यही बदलाव 'हनुमान अंश' और 'The Vvaan: Force of the Forrest' में भी दिखाई देता है. दोनों फिल्मों की दुनिया अलग है, लेकिन दोनों की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक विश्वासों में हैं.



करीब 2 करोड़ से 400 करोड़ पार, 'हनुमान अंश' ने चौंकाया

कम बजट की फिल्म ने बदला बॉक्स ऑफिस का गणित- 'हनुमान अंश' की सबसे बड़ी कहानी उसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन है. नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये से कम बताया गया, लेकिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया. भारत में इसका नेट कलेक्शन भी 300 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा. इतनी कम लागत वाली फिल्म का इस स्तर तक पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्म किसी बड़े एक्शन फ्रेंचाइजी, महंगे विजुअल इफेक्ट्स या सुपरस्टार-केंद्रित फॉर्मूले पर निर्भर नहीं थी. इसके केंद्र में आध्यात्मिकता और एक संत की जीवन यात्रा थी, लेकिन इसकी सफलता को सिर्फ 'भक्ति चल रही है' कहकर समझना आसान निष्कर्ष होगा. फिल्म के विषय से दर्शकों का पहले से भावनात्मक जुड़ाव था और उसका ट्रीटमेंट भी अपेक्षाकृत सादा रहा. यही सादगी उसके लिए कनेक्शन का माध्यम बनी.



'The Vvaan' ने आस्था को थ्रिलर की भाषा दी

लोकदेवी, जंगल और आधुनिक सोच के बीच टकराव-'The Vvaan: Force of the Forrest' पारंपरिक धार्मिक फिल्म नहीं है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर यह फिल्म भारतीय लोकविश्वास को फैंटेसी और सुपरनैचुरल थ्रिलर के साथ जोड़ती है. कहानी एक शहरी युवक की है, जिसकी जिंदगी उसे अपने पुश्तैनी गांव और एक रहस्यमयी जंगल तक ले जाती है. जंगल और वन देवी से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं उसकी आधुनिक और तर्कवादी सोच के सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी करती हैं, जिसे वह आसानी से समझ नहीं पाता. यहीं से फिल्म का संघर्ष पैदा होता है - आधुनिकता बनाम परंपरा और तर्क बनाम विश्वास. यानी जड़ें लोकआस्था में हैं, लेकिन प्रस्तुति आधुनिक जॉनर की है.

पांचवें दिन ₹44.85 करोड़, वर्ल्डवाइड ₹57.95 करोड़

शुरुआती रफ्तार ने जगाई उम्मीद- 25 सितंबर को रिलीज हुई 'The Vvaan' ने करीब 8 करोड़ रुपये की इंडिया नेट ओपनिंग ली. वीकेंड में कमाई बढ़ी और सोमवार के बाद मंगलवार को फिल्म ने करीब 6 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया. Day 5 तक फिल्म की भारत में नेट कमाई करीब 44.85 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 57.95 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का रिपोर्टेड बजट करीब 80 करोड़ रुपये है. इसलिए अभी इसकी तुलना 'हनुमान अंश' जैसी असाधारण सफलता से करना जल्दबाजी होगी. दोनों फिल्मों की लागत, शैली और दर्शक वर्ग अलग हैं. लेकिन शुरुआती आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि लोकविश्वास पर आधारित कहानी के लिए मुख्यधारा के दर्शक की दिलचस्पी मौजूद है.



'कांतारा' ने दिखाया था, लोकल कहानी छोटी नहीं होती

स्थानीय परंपरा से पैन-इंडिया पहचान तक- ऋषभ शेट्टी की 2022 में आई 'कांतारा' इस बदलाव की सबसे चर्चित मिसालों में है. फिल्म ने कर्नाटक की स्थानीय संस्कृति, भूत कोला, जंगल, जमीन और लोकविश्वास को कहानी का केंद्र बनाया. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 309 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कारोबार 400 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. खास बात यह थी कि फिल्म ने अपनी क्षेत्रीय पहचान को कम नहीं किया. उसी स्थानीय दुनिया और लोकविश्वास को उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. 'कांतारा' ने यह दिखाया कि पैन-इंडिया अपील के लिए कहानी को अपनी मिट्टी से काटना जरूरी नहीं. कई बार वही स्थानीयता कहानी को बाकी फिल्मों से अलग पहचान देती है.



'तुम्बाड़' ने मिथक को हॉरर में बदला

भारतीय लोककथा सिर्फ धार्मिक सिनेमा तक सीमित नहीं- 'तुम्बाड़' इस ट्रेंड का एक अलग उदाहरण है. फिल्म पारंपरिक धार्मिक कथा नहीं थी, लेकिन इसकी पूरी दुनिया भारतीय लोककथा और मिथकीय कल्पना से बनी थी. 2018 में रिलीज हुई फिल्म को उस समय बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन 2024 की री-रिलीज में इसने करीब 32 करोड़ रुपये का घरेलू कारोबार किया. इसका महत्व सिर्फ आंकड़े में नहीं है. दर्शकों ने एक पुरानी फिल्म को दोबारा खोजा. इससे पता चलता है कि भारतीय मिथकीय सामग्री को हॉरर, फैंटेसी या थ्रिलर की भाषा में भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है.

'महावतार नरसिम्हा' ने पौराणिक कथा को दिया नया माध्यम

जानी-पहचानी कहानी, नई पीढ़ी के लिए नया अनुभव- 2025 की 'महावतार नरसिम्हा' ने पौराणिक कथा को एनिमेशन के जरिए पेश किया. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 182 करोड़ रुपये रहा और वर्ल्डवाइड कारोबार 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया. यह उदाहरण बताता है कि पौराणिक कहानियों का दर्शक वर्ग सिर्फ पारंपरिक धार्मिक सिनेमा तक सीमित नहीं है. प्रस्तुति का माध्यम बदलकर वही कथा नई पीढ़ी और परिवारों तक पहुंचाई जा सकती है.

तो क्या आस्था बन गई नया बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला?

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव ने बताया असली फर्क- यहीं सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है. क्या 'हनुमान अंश', 'कांतारा', 'महावतार नरसिम्हा' और अब 'The Vvaan' की मौजूदगी यह साबित करती है कि धार्मिक और आध्यात्मिक विषय बॉक्स ऑफिस का नया फॉर्मूला बन चुके हैं? नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव इस निष्कर्ष को सीधे स्वीकार नहीं करते. उनके मुताबिक किसी सफल फिल्म को देखकर उसी तरह की फिल्में बनाने की भेड़चाल शुरू कर देना सफलता की गारंटी नहीं है. उनका कहना है कि किसी भी फिल्म की सफलता के लिए विषय के पीछे किया गया काम महत्वपूर्ण है. निर्देशक ने उसे कितनी गहराई से समझा, कितना होमवर्क किया, कहानी में कितना लॉजिक है और उसे पर्दे पर किस तरह पेश किया गया है, ये सभी चीजें मिलकर दर्शक से कनेक्शन बनाती हैं.

हनुमान अंश क्यों हुई सुपरहिट?

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक 'हनुमान अंश' की सफलता में उसकी सादगी, कलाकारों की सहजता और दर्शकों से बना भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण रहा. वहीं 'कांतारा' में निर्देशक ने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट और लोकविश्वास को गहराई से समझकर पेश किया, इसलिए दर्शक उससे दिल से जुड़ पाए. द वन को लेकर उनका साफ कहना है कि द वन की पृष्ठभूमि तो धार्मिक है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जड़ों से जुड़ा नहीं लगता.

सिर्फ ट्रेंड देखकर फिल्म बनाना काफी नहीं

‘आज की ऑडियंस कहानी के पीछे का लॉजिक देखती है’ संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि आज की ऑडियंस स्मार्ट है. किसी फिल्म का विषय इसलिए नहीं चल जाएगा क्योंकि उसी तरह की कोई दूसरी फिल्म सफल हो चुकी है.

'हनुमान अंश' ने पगडंडी बनाई, रास्ता हर फिल्म को खुद बनाना होगा

संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक 'हनुमान अंश' ने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के लिए एक पगडंडी जरूर तैयार की है. इसका थोड़ा फायदा 'The Vvaan' जैसी फिल्मों को मिल सकता है, क्योंकि दर्शक अब ऐसे विषयों को सिनेमाघर में देखने के लिए पहले से तैयार हो सकता है, लेकिन पगडंडी तैयार हो जाना मंजिल की गारंटी नहीं है. 'The Vvaan' को भी अपनी कहानी, किरदारों और अपनी दुनिया के दम पर दर्शकों से कनेक्ट करना होगा.

असली फॉर्मूला आस्था नहीं, कनेक्शन है

'हनुमान अंश' से 'The Vvaan' तक के सफर को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि दर्शक आस्था से दूर नहीं हुआ है, लेकिन आस्था के नाम पर कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है. उसे कहानी चाहिए, लॉजिक चाहिए और ऐसा अनुभव चाहिए जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ सके. 'कांतारा' में लोकविश्वास कहानी का हिस्सा बना, 'तुम्बाड़' ने मिथक को हॉरर में बदला और 'महावतार नरसिम्हा' ने पौराणिक कथा को एनीमेशन के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाया. हर फिल्म ने सांस्कृतिक जड़ों को अलग सिनेमाई भाषा दी. यही अंतर उन्हें सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा बनने से बचाता है.

आखिर सवाल 'भक्ति चलेगी या नहीं' ?

'हनुमान अंश' की सफलता ने यह जरूर दिखाया कि भारतीय दर्शक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए सिनेमाघर का रुख कर सकता है. 'कांतारा' और 'तुम्बाड़' ने दिखाया कि लोकविश्वास और मिथक को आधुनिक जॉनर में ढालकर बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है. 'महावतार नरसिम्हा' ने पौराणिक कथा को नए माध्यम में पेश किया और 'The Vvaan' लोकदेवी और सुपरनैचुरल फैंटेसी के जरिए इसी बदलती जमीन पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इन उदाहरणों के आधार पर आस्था को बॉक्स ऑफिस का अचूक फॉर्मूला मान लेना जल्दबाजी होगी.क्योंकि अंत में दर्शक यह नहीं पूछता कि फिल्म धार्मिक है या नहीं. वह देखता है कि कहानी कितनी सच्ची लगी, कितनी गहराई से कही गई और उसके दिल तक कितनी पहुंची. पगडंडी 'हनुमान अंश' ने बना दी है, लेकिन उस पर आगे बढ़ने वाली हर फिल्म को अपनी राह खुद बनानी होगी. आखिर बॉक्स ऑफिस पर किसी ट्रेंड की असली परीक्षा सिर्फ शुरुआत नहीं, दर्शकों के साथ उसका टिकाऊ रिश्ता है.

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक

किसी एक फिल्म की सफलता देखकर उसी विषय पर फिल्में बनाने की भेड़चाल शुरू कर देना हिट की गारंटी नहीं है. क्योंकि आज की ऑडियंस स्मार्ट है. उसके लिए कहानी में लॉजिक, विषय की गहराई, उस पर किया गया होमवर्क और उसे पर्दे पर पेश करने का तरीका मायने रखता है. 'धुरंधर' और 'टॉक्सिक' का उदाहरण देते हुए वह यह भी बताते हैं कि समान दिखने वाले तत्व अपने आप सफलता नहीं दिलाते. सिर्फ एक जैसा फॉर्मूला दोहराना काफी नहीं है, फिल्म के पीछे का लॉजिक, विषय की समझ और उसे पेश करने का तरीका ही तय करता है कि दर्शक उसे किस तरह स्वीकार करेगा.