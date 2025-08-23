Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

Numerology: दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग

तेज स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ, शुरू करें सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर लगाना

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

Bigg Boss 12 फेम Saba Khan बनीं दुल्हन, इस नवाब-बिजनेसमैन से की थी Secret Wedding, देखें तस्वीरें...

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

तेज स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ, शुरू करें सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर लगाना

तेज स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ, शुरू करें सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर लगाना

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

Numerology: दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग

दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जिया मानेक, जिन्हें टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में “गोपी बहू” के किरदार से पहचान मिली. अब एक्ट्रेस ने एक्टर वरुण जैन से शादी कर ली है.आइए जानते है कोन है वरुण? जिनके साथ जिया की तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही है .

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 23, 2025, 05:17 PM IST

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

gia manek wedding

Add DNA as a Preferred Source

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जिया मानेक को स्टार प्लस के काफ़ी चर्चित शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के किरदार में देखा गया है, जहां उन्हें अपनी एक नई पहचान मिली गोपी बहू और उनकी सास कोकिला मोदी की केमिस्ट्री को फैन्स ने काफ़ी पसंद किया है. जिया मानेक सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपनी पर्सनल लाइफ को दूर रखती थीं. हाल ही में उन्होंने शादी रचा ली है और अब उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

कौन है जिया के जीवनसाथी?

जिया मानेक के पति वरुण जैन टीवी इंडस्ट्री के लिए कोई नया नाम नहीं हैं. उन्हें टेलीविज़न के बहुत से शो में देखा गया है. जैसे वरुण जैन स्टार प्लस के शो 'दिया और बाती हम' में मोहित राठी का किरदार में नजर आए थे. उसके बाद वरुण ने 'काली-एक अग्निपरीक्षा', 'मेरे अंगने में', 'पहरेदार पिया की' और 'रिश्ता लिखेंगे हम नया'जैसे फेमस शो में काम किया है. वरुण एक्टिंग से पहले मॉडलिंग करते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की मुंह एक्टिंग की ओर मोड़ा. वरुण इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ऐक्टिव दिखते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

पहले दोस्ती फिर हुई शादी

आपको बता दें कि जिया और वरुण जैन की पहली मुलाकात टीवी शो 'तेरा मेरा साथ रहे' से हुई थी. शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी और फिर आगे चलते-चलते दोनों को कब एक-दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला. वहीं काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने का बाद जिया और वरुण ने एक दूसरे शादी कर ली है.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

जिया मानेक सोशल मीडिया पर काफ़ी कम ऐक्टिव रहती हैं और पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दूर रखती हैं. लेकिन उन्होंने अपनी शादी की पहली पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ हमने अपनी दोस्ती को जीवनभर के रिश्ते में बदल दिया है. अब हम सिर्फ साथी नहीं बल्कि पति-पत्नी हैं." जिया और वरुण की परफेक्ट जोड़ी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगी और उनके फैन्स उन्हें ढेरों आशीर्वाद और गुड विशेज़ दे रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CM Yogi को जान से मारने की धमकी, कहा '10 दिन में नहीं दिया इस्तीफा तो बाबा सिद्दीकी जैसा कर देंगे हाल'
CM Yogi को जान से मारने की धमकी, कहा '10 दिन में नहीं दिया इस्तीफा तो बाबा सिद्दीकी जैसा कर देंगे हाल'
Bigg Boss 18: मेकर्स ने वीकेंड का वार का बदला टाइम, अब सलमान इस दिन लगाएंगे घरवालों की क्लास
Bigg Boss 18: मेकर्स ने वीकेंड का वार का बदला टाइम, अब सलमान इस दिन लगाएंगे घरवालों की क्लास
UP News: बॉयफ्रेंड की बेरुखी से परेशान लड़की ने दी अपनी जान, जहर खाकर पहुंची प्रमी के घर, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
UP News: बॉयफ्रेंड की बेरुखी से परेशान लड़की ने दी अपनी जान, जहर खाकर पहुंची प्रमी के घर, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
हरियाणा TET के लिए 4 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन और एग्जाम पैटर्न से जुड़ी डिटेल्स
हरियाणा TET के लिए 4 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
Video: Iran में हिजाब को लेकर बवाल, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा ने कपड़े उतार जताया विरोध
Video: Iran में हिजाब को लेकर बवाल, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा ने कपड़े उतारे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर
Numerology: दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग
दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग
ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम
ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE