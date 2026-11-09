सिर्फ 19 मिलियन डॉलर में बनी जापानी फिल्म 4000 करोड़ी रामायण से निकली आगे! बॉक्स ऑफिस पर गॉडजिला का तूफान

जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की 4000 करोड़ की 'रामायण' को पीछे छोड़ दिया.

फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' रणबीर कपूर की 'रामायण' को जोरदार टक्कर दे रही है (Image- X/@WorldOfRamayana & X/@Godzilla_Toho)

Godzilla Minus Zero vs Ramayana Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो बड़ी फिल्मों की चर्चा हो रही है. एक तरफ रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' है, जिसे करीब 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में दो पार्ट में बनाया जा रहा है.

दूसरी तरफ जापान की मॉन्स्टर फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' है, जिसका बजट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. ये फिल्म महज 19 मिलियन डॉलर यानी करीब 170-180 करोड़ रुपये में तैयार हुई है. दिलचस्प बात ये है कि इतने कम बजट में बनी जापानी फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की 'रामायण' को पीछे छोड़ दिया है.

नॉर्थ अमेरिका में गॉडजिला का दबदबा

sacnilk पोर्टल के अनुसार, 6 से 8 नवंबर के वीकेंड के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने नॉर्थ अमेरिका में करीब 31.6 मिलियन डॉलर (लगभग 280 करोड़ रुपये) की कमाई की. इस कलेक्शन के साथ फिल्म ने पहले नंबर पर जगह बनाई.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को इसी दौरान 8.7 मिलियन डॉलर (करीब 78 करोड़ रुपये) की कमाई हुई और ये पांचवें नंबर पर रही. अगर रामायण के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड को शामिल करें तो इसका नॉर्थ अमेरिका कलेक्शन 12.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.

दोनों फिल्मों के एक जैसे तीन दिनों के कलेक्शन की तुलना करें तो गॉडजिला ने रामायण से करीब 260 फीसदी ज्यादा कमाई की. खास बात यह है कि रामायण को किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी नॉर्थ अमेरिकी रिलीज मिली थी, इसके बावजूद जापानी फिल्म उससे काफी आगे निकल गई.

बजट में जमीन-आसमान का अंतर

इन दोनों फिल्मों की तुलना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इनके बजट में बहुत बड़ा अंतर है. 'गॉडजिला माइनस जीरो' को करीब 19 मिलियन डॉलर में बनाया गया है, जबकि रामायण के दोनों पार्ट का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

रामायण के पहले पार्ट का अनुमानित बजट करीब 2,000 करोड़ रुपये माना जा रहा है. इस हिसाब से गॉडजिला का बजट पहली फिल्म के बजट का भी महज 9 फीसदी है. इसके बावजूद जापानी फिल्म ने विदेशी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है. हालांकि, दुनियाभर की ओपनिंग कमाई देखें तो मुकाबला ज्यादा करीबी रहा.

गॉडजिला ने अपने शुरुआती वीकेंड में करीब 63 मिलियन डॉलर यानी 560 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. वहीं, रामायण ने अपने चार दिनों के ओपनिंग वीकेंड में लगभग 55.7 मिलियन डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) का कारोबार किया.

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इन देशों में रामायण की मजबूत पकड़

नॉर्थ अमेरिका में भले ही गॉडजिला ने बाजी मार ली हो, लेकिन रामायण ने कई विदेशी बाजारों में भी शानदार शुरुआत की है. खासकर उन देशों में जहां भारतीय फिल्मों और भारतीय मूल के दर्शकों की अच्छी संख्या है. भारत में रामायण ने करीब 32 मिलियन डॉलर यानी 285 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया. यहां गॉडजिला अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए भारतीय बाजार में रामायण को बढ़त हासिल है.

इसके अलावा ब्रिटेन में रामायण ने करीब 3 मिलियन डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात में 2.2 मिलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया में 1.9 मिलियन डॉलर की ओपनिंग दर्ज की. जर्मनी में फिल्म ने करीब 6.25 लाख डॉलर, थाईलैंड में 5.5 लाख डॉलर और नेपाल में 5 लाख डॉलर कमाए.

नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. इन तीन देशों के अलावा थाईलैंड में रामायण ने किसी भारतीय फिल्म की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया. हालांकि, इन बाजारों में गॉडजिला के मुकाबले रामायण की कमाई ज्यादा रही या नहीं, इसके तुलनात्मक आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं.

क्या है गॉडजिला माइनस जीरो की कहानी?

ताकाशी यामाजाकी के निर्देशन में बनी 'गॉडजिला माइनस जीरो' जापान के दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर की कहानी दिखाती है. फिल्म की कहानी 1949 के आसपास सेट की गई है, जब जापान युद्ध की तबाही से उबरने और दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है. इसी बीच एक बार फिर विशालकाय राक्षस गॉडजिला की वापसी होती है और इंसानों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है.

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फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट्स और बड़े स्तर के एक्शन को दिखाया गया है. इसे जापानी स्टूडियो तोहो ने बनाया है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में इसकी रिलीज की जिम्मेदारी GKIDS के पास थी. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में किसी लाइव-एक्शन विदेशी भाषा की फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है.

रामायण में नजर आए ये बड़े सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं.

फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर तैयार किया है. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ. वहीं, दूसरे पार्ट को दिवाली 2028 पर रिलीज करने की योजना है.

कम बजट में बनी गॉडजिला ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है. हालांकि, भारत में रामायण की मजबूत शुरुआत बताती है कि दोनों फिल्मों के दर्शक और बाजार अलग-अलग हैं. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की ये टक्कर किस तरफ जाती है.

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